挺香菜到底！小熊菓子「香菜台式馬卡龍」轟動甜點界 「濃郁香菜+獨特尾韻」超獵奇 台北快閃也買得到
香菜派暴動！人氣烘焙「小熊菓子」創意無極限，最新推出「香菜台式馬卡龍」轟動甜點界，有網友光看到照片就直呼「感覺已經聞到香味了」、「挺香菜到底」。
不只有香菜多力多滋爆紅缺貨！彰化在地知名烘焙「小熊菓子」領先業界，把經典台味香菜融合到甜點裡，開發「香菜芙菲」自7/21起開賣引發兩派網友熱議。光看外型還以為是抹茶口味，但實際吃起來絕對是香菜無誤，味道超濃，尾韻還會帶點蒜頭香，堪稱是今夏代表性獵奇甜點。
台北香菜控衝！「小熊菓子」即日起至7/27快閃新光三越台北信義新天地A8，期間限定「香菜芙菲」也在快閃櫃同步開賣，喜歡香菜的朋友快嘗鮮拍開箱！
小熊菓子 台北快閃資訊
快閃期間：即日起～2025/7/27
地點：新光三越台北信義新天地A8 B2（南向扶梯口 芙菲小圓餅）
香菜芙菲售價：一盒18入 190元
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