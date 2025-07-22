韓國爆紅甜點「HART TIRAMISU」首度登台快閃，8月信義區開賣！

韓國超人氣甜點品牌「HART TIRAMISU」即將來台快閃，8月1日起率先登場的地點為台北信義新光三越A11，接續將移師新竹Big City，並於9月回歸台北101，展開限定巡迴。這款甜點以敲破愛心巧克力的驚喜設計，加上層層堆疊的義式提拉米蘇內餡，成為社群瘋傳的打卡熱點。韓妞們口中的「敲甜系療癒甜點」，這次終於登陸台灣，勢必吸引甜點控搶購。

圖／取自HART TIRAMISUig粉絲團

外殼內餡雙重驚喜，聯名限定口味同步登場

「HART」結合了Heart與Tiramisu的意象，甜點上層為可敲開的心型巧克力，內藏濕潤提拉米蘇，入口即化的馬斯卡彭起司與咖啡香氣完美融合。快閃期間也將推出與韓國人氣女團聯名的「草莓牛奶」限定款，粉嫩造型加上酸甜滋味，少女心滿滿。每盒售價1280元，數量有限，預計再掀打卡熱潮。

知名美食KOL「美食水水千千」也曾赴韓國開箱分享，表示這款甜點不只好拍又好吃，敲開巧克力那一刻「超級療癒」，內餡綿密、甜而不膩，堪稱今夏必吃甜點。她更鼓勵粉絲趁快閃活動親自體驗這份甜蜜儀式感。HART TIRAMISU的登台快閃，無疑將成為今年最具話題性的甜品盛事。

圖／取自YT頻道「千千進食中」影片截圖

圖／取自YT頻道「千千進食中」影片截圖

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