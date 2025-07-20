大暑一起喝！ 星巴克連2天「大杯買一送一」喝得到星冰樂、超商咖啡「天天買一送一」

星巴克「買一送一」又來了！星巴克宣布7月21日、7月22日連續2天，推出「大暑一起相約喝咖啡 好友分享日」的「大杯買一送一」活動，活動期間上午11點至晚上8點，購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，連大家最愛的星冰樂也喝得到！

優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，其中並未排除星冰樂系列。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

圖／翻攝星巴克官網

要注意的是，以上活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。不適用門市包括松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA。詳細優惠內容依星巴克網站公告為準。

Hi café咖啡系列優惠。圖／萊爾富提供

超商也有消暑咖啡！萊爾富自即日起至7/29推超狂優惠，「蜂蜜美式/拿鐵冰熱」任選，天天享買一送一；此外即起至8/12，「特大杯全系列」也有買一送一，不同價者以2件5折計，特大冰茶系列不參與此活動。

圖／萊爾富提供

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