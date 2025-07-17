夏日風味「西瓜美式」清爽登場！ PP X MONSTER 聯名 COFFEE LAW 加碼限定週邊必收
跨界聯名又一發～「PP X MONSTE」和「COFFEE LAW」一起打造快閃咖啡廳，不只推出兩款充滿夏日風味的「西瓜冰咖啡拿鐵」和「西瓜冰美式咖啡」，還有限定的週邊和小禮物要送大家，只到8月底可要把握時間！
「PP X MONSTER」這次以「A Cup of Coffee is a Mini Trip」為概念創作，將「COFFEE LAW」的 敦南概念店直接變成主題門市，在落地窗、一樓和B1都能見到「PP X MONSTER」，更展出了已經絕版的週邊，讓粉絲能近距離感受可愛。
這次限定飲料的主軸，由夏天的代表水果－西瓜擔綱，推出「西瓜冰咖啡拿鐵」和「西瓜冰美式咖啡」，別忘了試試西瓜和咖啡融合後、沁涼清爽的口感，都會裝在限定紙杯中，讓粉絲也可以收藏；限定的週邊則是推出了「雙層玻璃杯」、「冷萃玻璃瓶」、「限量聯名T」等；官方推出優惠，於 「COFFEE LAW」敦南門市購買 PPＸMONSTER 閃閃個性小貓盲盒，將送貼紙一張(一個盲盒一張)想收藏的粉絲別錯過。
【PP X MONSTER X COFFEE LAW】聯名主題店
地址：台北市大安區忠孝東路四段181巷40弄15號1樓
期間限定：7/15至8/31
營業時間：週一至週日08：00～17：00
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