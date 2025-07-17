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入住就開吃！ 台北時代寓所推《台味連線》全館僅3間 一夜體驗「詹記火鍋」免排隊+「酉鬼啤酒」台式浪漫

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台北時代寓所提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／台北時代寓所提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

入住就開吃！ 從火鍋夜生活一路吃到早餐靈感啤酒，台北時代寓所慶祝開幕五週年，推《台味連線》全新住房專案，一晚體驗「詹記麻辣鍋+酉鬼啤酒」，特別與超人氣的「詹記麻辣火鍋—西門大世界」與話題精釀品牌「酉鬼啤酒」合作，讓旅人不用排隊、不必早起，就能一次打包台味旅程！

圖／台北時代寓所提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／台北時代寓所提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

專案限定入住「豪華客房」，全館僅三間，不僅擁有極佳採光，還能從大片落地窗眺望台北的光影流轉。其中最大亮點，就是入住即享有每日限量的「詹記麻辣火鍋—西門大世界」專屬包廂雙人套餐，讓旅人免排隊、免叫號、免選菜單，直接化身在地老饕，讓人一坐下就開鍋！

圖／台北時代寓所提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／台北時代寓所提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

驚喜還沒結束！飯後回房還可品飲話題啤酒品牌「酉鬼」推出的 TOASTea Lager，靈感來自台灣早餐靈魂，以剩食吐司邊＋阿薩姆紅茶釀製，完美詮釋一句經典點餐語錄「吐司去邊加大冰紅」，趣味十足。

圖／台北時代寓所提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／台北時代寓所提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北時代寓所《台味連線 From Hotpot to Hop-Tea》

．預訂期間：即日起至 2025/08/25

．住宿期間：2025/08/04 至 2025/08/28（僅限週一至週五）

．房型限定：豪華客房（每日限量三間）

．價格：每晚8,000元起

．專案內容：

-贈送詹記麻辣火鍋—西門大世界雙人套餐（價值2,000元）

-贈送酉鬼 TOASTea Lager 啤酒兩瓶（價值300元）

-星巴克時代寓所店消費享9折（不含包裝食品及商品）

-享有希爾頓榮譽客會點數與房晚累積

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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