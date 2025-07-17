「全台最高星巴克」說掰掰！ 星巴克清境門市7／21熄燈 粉絲快衝最後打卡

再見了全台最仙星巴克！ 號稱「全台海拔最高的星巴克」，星巴克清境門市將在7/21式結束營業，22年來陪伴無數旅人喝咖啡看山景，現在即將熄燈，讓不少粉絲感嘆：又少一個打卡地標！

2003年由統一集團進駐清境遊客服務中心，將這裡打造成結合便利商店、特色餐廳、美食街、伴手禮區的大型複合式商場，其中這間星巴克清境門市人氣最旺！不只是喝咖啡、躲太陽的好去處，也是當地的超人氣補給站，更是許多遊客旅程中的第一站，尤其那棟立在高山上的綠色屋頂建築，拍照起來超有特色，怎麼拍怎麼仙！

清境門市將熄燈。圖／星巴克提供

開業至今已22年，由於近年人潮漸漸減少，加上清境區域交通不如其他熱門景點便利，品牌資源開始轉向其他據點，這間經典門市也終於走到盡頭。歇業消息一出，不只是旅人震驚，在地業者也大感無奈。

紙箱王清境店經理指出，星巴克撤出不只是店面結束營業，更代表著整個清境商圈的人氣正在退燒，他也喊話，希望相關單位能重整資源，別讓這個美景天花板被旅客遺忘。

清境星巴克將營業到7月21日，星粉們別錯過最後打卡機會，快上山走走，再拍一張紀念照！

清境門市將熄燈。圖／星巴克提供

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