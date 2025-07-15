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親子樂園熄燈倒數！ 「貝兒絲板橋與台中館」9／30全面熄燈　會員退費辦法一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝貝兒絲樂園業者Google地圖
圖／翻攝貝兒絲樂園業者Google地圖

孩子們別哭！ 知名親子樂園「貝兒絲樂園」今日正式宣布，旗下最後兩家門市——板橋館與台中米平方館，將於今年 9月30日 正式熄燈。曾一度縱橫全台10家分館的貝兒絲，如今卻面臨終止命運，不禁令人感到唏噓，同步整理後續關鍵資訊，帶家長們掌握退費流程與善後準備一起來看看。

「貝兒絲樂園」近日在臉書貼出結束營業公告，指出在經歷大環境的考驗下，終究敵不過要跟大家說再見，貝兒絲樂園板橋館及台中米平方館將於今年09月30日結束營業。

圖／翻攝貝兒絲樂園臉書
圖／翻攝貝兒絲樂園臉書

針對會員尚未使用完的金額，貝兒絲公告將自即日起至9月30日止開放線上登記退費。完成登記後，退費金額將由系統計算，並於10月1日至11月30日期間，陸續以簡訊通知家長確認金額。

申請退費需準備以下資料：會員卡背面照片、孩童有效證件、家長身分證件，以及銀行帳戶影本（照片上須註明「僅供貝兒絲樂園退費使用」），並寄送至官方電子信箱完成申請程序。

圖／翻攝貝兒絲樂園臉書
圖／翻攝貝兒絲樂園臉書

貝兒絲樂園自2019年開幕，主打以「世界各國」為主題的沉浸式兒童遊戲空間，適合1至8歲兒童，並設有抓周收涎、生日派對等服務，深受親子家庭喜愛。全盛時期在台灣曾擁有10間分店，遍布北中南包括新北、台北、桃園、新竹、台中、高雄等地。

圖／翻攝貝兒絲樂園業者Google地圖
圖／翻攝貝兒絲樂園業者Google地圖

不過近年受到大環境與營運成本壓力影響，據點陸續熄燈，包含新竹竹北館、台中廣三館、高雄大立館、新北新莊館等，皆已於過去兩年相繼關閉。今年4月27日桃園館結束營運後，板橋與台中成為僅存兩店，如今也宣告將走入歷史。

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