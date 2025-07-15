「韓國早午餐兄弟」現身南港！LaLaport「隱藏版人偶」打卡送貼紙、4間人氣早午餐同步開吃

夏天就是要打卡吹冷氣！ 韓國超人氣療癒IP「@@@早午餐兄弟@@@」強勢來襲，正現身台北南港LaLaport，這群以吐司、花生醬、牛奶等早午餐化身的可愛角色，藏身在商場各角落讓人瘋找，還搭配限時打卡活動與超豐富的贈品方案，再搭配4家人氣早午餐推薦，快來一場「萌系尋寶」，輕鬆享用一頓滿足食欲的早午餐吧！

圖／翻攝LaLaport南港臉書

即日起只要追蹤LaLaport南港官方FB或IG帳號，與任一座「早午餐兄弟」人偶合照上傳限動或貼文，再出示館內不限金額的消費憑證，即可前往5樓贈品處兌換「早午餐兄弟透明貼紙組」，平日還能加碼獲得百元折價券！不只如此，活動期間消費滿額再送超實用贈品：滿1萬2千元送木製單元櫃、滿3萬元再加碼送出2000元抵用券，集點也能兌換燈箱貼、造型地墊等超萌好禮，滿足收藏控的心。

圖／翻攝LaLaport南港臉書

除了拍照打卡，同步盤點4家早午餐控絕不能錯過的人氣名店，無論是甜系吐司、精緻日式套餐，還是鹹香系鬆餅，必踩點療癒味蕾也療癒心！

．輪輪の町（2F）：推薦必點「招牌吐司抹醬」，以金黃布里歐法式吐司為基底，搭配慢火熬製12小時的六款手工抹醬，每一口都濃郁到不行。

圖／翻攝輪輪の町臉書

．Café Kitsuné（1F）：主打精緻套餐組合，包含早午餐、甜點與飲品各一，氣氛靜謐又充滿日式簡約質感，是一個人約會最棒的選擇。

圖／翻攝Café Kitsuné官網

．J.S. FOODIES TOKYO（2F）：「楓糖唐揚雞鬆餅」將日式唐揚炸雞與鬆餅創意結合，鹹甜交錯，讓人吃完還想再來一份。

圖／翻攝J.S. FOODIES TOKYO臉書

．武藏野森珈琲Diner（4F）：「起司肉醬千層磚」以千層吐司堆疊濃郁肉醬與奶香起司，厚實口感令人超滿足！

圖／翻攝武蔵野森珈琲Diner官網

圖／翻攝LaLaport南港臉書

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