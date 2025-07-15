「小小兵甜點」賣爆了！德克士聯名小小兵 必買「新夯品」快賣光 加推「點心+飲品只要69」任你配

再不吃就真的吃不到了！「德克士脆皮炸雞」聯名超萌小黃人「小小兵」，自5月底起開賣聯名套餐，其中的新甜點「香蕉QQ球」更是夯到不行，有部分門市已售罄，還沒開箱的朋友記得碰運氣囉！

圖／德克士脆皮炸雞提供

「德克士脆皮炸雞」攜手「Minions 小小兵」推出4款聯名套餐，超值套餐內有香酥脆雞堡、香蕉QQ球和33元飲品最低138元。而小小兵套餐自開賣起即受到不少大小朋友喜愛，聯名款「香蕉QQ球」於各門市陸續完售，因此特別發文將視情況以「紫金QQ球」作為替代品項。

圖／德克士脆皮炸雞提供

小小兵粉絲注意！聯名期間凡消費任一聯名套餐即可以42元加購爆紅新品「香蕉QQ球」，以及小小兵周邊商品，如貪吃小小兵掛件加購價39元、歡呼小小兵帆布袋加購價89元，商品款式隨機出貨（不單售）。

圖／德克士脆皮炸雞提供

此外，除了聯名新品外，「德克士脆皮炸雞」再推「A+B輕鬆選」只要69元，8種點心+7款飲品任選自由配，於每日10:30後供應，限門市臨櫃點餐適用。各店販售時間有差異，以各門市實際正餐販售時間為準。

餐點示意圖。圖／德克士脆皮炸雞提供

圖／德克士脆皮炸雞提供

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