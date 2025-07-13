不走印度風！丹丹漢堡「最強台味CP」銅板價開吃 限量獨家「5款磁鐵書籤盲包」很有古早味
丹丹漢堡不走印度風了！速食南霸天「丹丹漢堡」續走台味路線，最新開賣「地瓜薯條+排骨酥」雙強組合，再獨家推「五款可口可樂磁鐵書籤盲包」，很有以前收集超商磁鐵那一味了。
南部人開箱！丹丹漢堡「最強台味CP」登場，消費滿99元即可以59元加購由「地瓜薯條+排骨酥」組成的「甘梅雙拼」，台味速食組合一次滿足，並附甘梅粉一包；也有套餐可供選擇，A餐有雞肉焿+甘梅雙拼+大可樂特價119元（原價139元），B餐149元則含雞腿堡+甘梅雙拼+大可樂（原價166元），飲品可換26元飲料。
此外，丹丹漢堡獨家推出「可口可樂磁鐵書籤盲包」，共有5款，款式隨機，只要消費滿99元即可+9元入手，高屏地區限定、限量販售。
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