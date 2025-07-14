不只全聯 大潤發也有「11塊炸雞桶」！279元吃爆「5隻雞腿+6隻雞翅」 這些門市都有賣
全聯「11塊炸雞桶」爆紅！現在不只全聯有，大潤發也開賣「炸雞歡樂桶」，內有5隻雞腿+6隻雞翅，同樣特價只要279元，令人直呼「賣場真的太拚了！」
炸雞平均一塊不到26元！全聯炸雞桶在社群掀起熱議，現在大潤發也跟上，新推「炸雞歡樂桶」同樣能吃到11塊炸雞，腿翅都有，即起促銷價279元（原價349元），優惠到7/31。
想要購買同款高CP值炸雞桶，記得到熟食區挖寶。另根據各分店粉專公告及網友回報，大潤發內湖店、土城店、平鎮店、忠明店、斗南店、嘉義店、台南店、佳里店、鳳山店等都有販售，實際情況依各店當日供應為準。由於大潤發將於8/1起更名為大全聯，後續各種活動亦會同步進行。
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