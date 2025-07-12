3大手搖新品優惠！ 茶湯會黑朵系列「爽喝365杯」 鶴茶樓牛奶糖奶蓋、青山水梨春青限定「第2杯半價」

手搖控快筆記！夏季3大手搖新品一次看，茶湯會、鶴茶樓、青山Peak Tea火力全開推新品，讓你清涼喝一波還能抽365杯飲料、爽嗑半價第二杯！

圖／茶湯會提供

茶湯會迎來20週年，這次推出全新「黑朵奶蓋系列」，主打台灣限定、限時販售，即日起全面開喝，這波新品以竹炭粉調製出罕見的灰色奶蓋，口感鹹甜綿密、風味十足，可任搭烏瓦紅茶、鐵觀音、四季春三大經典茶底，還能選擇搭配荔枝四季春或百香綠茶，酸甜交織更消暑。

圖／茶湯會提供

價格每杯65元起，不只好喝還超有梗，搭配周年限定活動，7/11至7/30只要消費滿138元就送「生日慶刮刮卡」，最大獎是365杯免費飲料，手搖控絕對要試試手氣！

鶴茶樓「芒果季」回歸+新品「塩選牛奶糖奶蓋」登場

鶴茶樓不久前才宣布迎來夏季限定「芒果季」，有經典回歸的「楊枝甘露」，另一款為全新「愛文芒果冰沙」，以上2款飲品將在7/14於全門市開賣，當天還可享「任選第2杯半價」優惠。

圖／鶴茶樓提供

奶蓋控照過來！7/18起全台開喝鶴茶樓夏季新品「塩選牛奶糖奶蓋系列」，將熟悉的牛奶糖記憶融入手搖飲，搭配鹽味奶蓋，創造出成熟系的鹹甜風味，新品共2種口味「塩選牛奶糖奶蓋綠茶」選用清新蘭香綠茶，奶香與茶香交融不膩口；「塩選牛奶糖奶蓋蕎麥茶」以帶有堅果與炒米香的茶底堆疊焦糖風味，超級有層次。

開賣當天7/18限定推出「第二杯半價優惠」，每人最多購買2組，僅限來店消費，這根本是把「牛奶糖」變成飲料，一口喝出童年回憶與大人系口感！

圖／鶴茶樓提供

青山期間限定「水梨春青」登場！首日享第2杯半價

圖／青山Peak Tea提供

夏季怎能沒有水果茶？青山Peak Tea首度推出期間限定的「水梨春青」，主打罕見手搖飲用料「水梨汁」，搭配熱銷前三名的「春青茶底」，茶香清雅、果味飽滿，喝一口立刻清爽透心涼。

新品定價中杯70元、大杯75元，將於7/18限時開賣，開賣首日加碼推出「第二杯半價」，不限時段、可混搭容量，每人限購兩組，果茶控絕對不能錯過！

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