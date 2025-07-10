時代的眼淚！ 台中50年老店「天廚傳統早點」8月熄燈 老饕不捨：最愛的鹹豆漿快吃爆

台中人心中最熟悉的老味道，即將走入歷史！在地經營超過半世紀的「天廚傳統早點」無預警宣布即將歇業，讓不少從小吃到大的台中人驚呼「不能接受」。主打手工現做燒餅、油條與豆漿的傳統早餐店，人氣始終不墜，儘管平日也常常客滿，如今卻將在今年8月3日正式畫下句點，引發一波搶吃回憶潮。

圖／翻攝天廚傳統早點臉書

「天廚傳統早點」位於台中市東區自由二街，鄰近台中火車站、日曜天地及台中公園，地理位置相當便利。天廚最招牌的就是手工製作的燒餅和油條，搭配濃郁豆漿，是不少人心中「無可取代的早餐組合」。此外還有蛋餅、蘿蔔糕、包子、韭菜盒等人氣品項，每天一早限量供應，賣完就收攤，是不少在地人從學生時代一路吃到上班族的早餐日常。

圖／翻攝天廚傳統早點臉書

日前業者在粉專貼出公告，表示：「本店將於114年8月3日（日）結束營業，真心感謝大家50年來的支持與愛護，期待未來有機會再相遇。」建議想回味的民眾要早點去卡位，在地人紛紛不捨留言「從小吃到大」、「台中經典又少一間了」、「捨不得，但祝福你」、「我最愛的油條，還有鹹豆漿」。

圖／翻攝天廚傳統早點臉書

天廚傳統早點

電話：04-22131615

地址：台中市東區自由二街92號

時間：05:30~12:00 週四店休

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