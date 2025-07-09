淡水人先衝！ 「すき家SUKIYA」台灣首賣「日式朝食」 最強早安粥+牛肉小碟只要99元 多項單品可自由配

淡水人先衝！ 早餐也能吃すき家了，台灣人氣連鎖日式丼飯品牌「すき家SUKIYA」悄悄在淡水捷運店導入日本同步販售的「日式朝食」，主打營養均衡、價格親民、可自由搭配的元氣套餐，最便宜只要89元起就能吃到！

圖／翻攝台灣すき家官網

日式風格早餐登場！すき家淡水捷運店從清晨開始提供「日式朝食」服務，每日早上5:00～10:30限時供應。主打的「牛肉小碟早安粥朝食」僅需99元，內含滑順香濃的早安粥、經典味噌湯、牛肉小碟、溫泉蛋、海苔、柚香蘿蔔、蔥花與醬油，一套搭配豐富，讓人從早晨就充滿活力，還能更換為白飯，超值套餐只要89元。

若想吃得更有飽足感，也可升級「牛肉早安粥元氣朝食」（109元），還多了秋葵與柴魚片配菜。另一款，主打燒魚控的「牛肉燒魚早安粥朝食」則將鮭魚燒烤融入整份套餐，一整套只要159元，還可免費更換為鹽鯖魚，份量十足。

圖／翻攝台灣すき家官網

不想吃粥也OK，除了搭配粥品的套餐外，店內也提供白飯版本選擇，像是「牛肉元氣朝食」（99元）與「燒魚朝食」（129元），適合習慣飯類的族群。此外，所有單品可任選，如早安粥（39元）、烤鯖魚、烤鮭魚、味噌湯、溫泉蛋、泡菜等也都能自由加購，可依照喜愛的口味完全客製化自己的元氣早餐！

圖／翻攝台灣すき家官網

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