高雄飛馬祖「送你1萬元」旅遊金補助 揪團就能領、申請資格一次看

玩高雄還能現賺補助金！ 配合高雄飛馬祖南竿直飛航線於6月份開航，高雄市政府觀光局為了鼓勵民眾走訪離島風光，正式啟動「2025高雄馬祖團體旅遊補助計畫」，鎖定高雄出發、飛馬祖南竿的旅遊團，每團最高可領取補助新台幣1萬元。此計畫即日起上路，申請至114年12月31日止（或經費用罄），旅行社只要符合條件、文件備齊，通通都能申請！

本次補助專為國內合法設立的旅行業所設計，不設定每家旅行社的申請團數上限，總公司與分公司也能合併由單一窗口送件，對業者來說是一大誘因。參與對象需安排15人以上團體行程（不含2歲以下嬰兒），且必須搭乘高雄直飛馬祖南竿的航班，不論是去程或回程皆可。補助內容涵蓋三大類：高雄當地的餐費、遊覽車車資，以及高雄飛馬祖的機票費，以上項目皆可合併計算，補助金額上限為1萬元新台幣。

申請補助包括高雄餐費、往返高雄遊覽車車資、高雄直飛馬祖機票費，每團補助金額上限新台幣1萬元。圖／AI生成

這波補助採事後核銷方式辦理，團體行程結束後的30日內需寄出所有申請與核銷文件，郵戳為憑（遇假日順延一天）。申請文件包括申請表、行程表、團員保險單據與名單、補助項目支出憑證等，若有申請車資補助，也需附上遊覽車行照與駕照影本。此外，還需要提供團體活動紀錄照各一張，必須清楚可辨識高雄與馬祖當地地標或景點，並需彩色列印，方便審核。

高雄市政府觀光局希望藉此補助，帶動更多南台灣民眾前往馬祖離島觀光，達成南北雙贏。不論你是旅行社業者、或準備揪團的旅遊達人，現在正是打造高CP值馬祖行程的最佳時機！

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