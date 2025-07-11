暑假遊花東攻略！ 2025縱谷大地藝術季「12件地景藝術」秘境探索 潮人打卡超Chill
「2025縱谷大地藝術季—漂鳥197」正式開展啦！今年以「經典再現」、「童趣生活」、「永續生態」三大主題展開，集結來自全球12組藝術家團隊，在花東縱谷沿線打造12件戶外裝置藝術，從池上、富里、鹿野一路到關山、玉里，快跟著這篇遊記攻略走一趟，立刻規劃一場說走就走的藝術之旅吧！
|推薦路線規劃|從北到南順遊不繞路
📍從花蓮方向出發往南，第一站可以選擇位於富里的《時光列車》，在東里舊火車站月台重溫復古鐵道風情，接著順遊《低語富里》和《光之亭》，這兩件作品都位於東富禪寺附近的草坡與草地間，結合自然與靜謐氛圍，讓人放慢節奏。
📍南行到池上，可欣賞到設置於池上水利公園的《聆聽-大地的耳朵》，以及池上錦園洗衣亭的《DJ TIDE》，從耳朵聽見土地的聲音，再轉場到充滿節奏感的彩色裝置，是極具反差趣味的視覺饗宴。
📍往南來到關山親水公園，《回憶 Memories》和《Blue Faces》佇立於此，一個訴說時間，一個則以誇張面孔傳達童趣情感，是拍照打卡的絕佳場景！
📍最後一站來到鹿野高台，這裡聚集了本次藝術季中最受矚目的作品：《蝕幻空間》、《畫花》以及超夢幻的《仰望星空》。從繪本風格的小人偶、巨花裝置，到夜間星空主題，都讓人目不暇給，也特別適合傍晚時分拍照、欣賞夕陽與夜景。
|旅遊小撇步|
→ 每件藝術裝置皆設有導航連結，可至「萬物糧倉大地慶典」活動官網作品查詢。
→ 夏日氣溫高，建議避開中午時段，攜帶帽子、防曬乳與水分。
→ 記得尊重藝術作品，請勿攀爬或破壞，留給下一位旅人最美的景色。
2025「縱谷大地藝術季—漂鳥197」都非常值得專程前往，把握展期至12月31日，將每件作品與大地合影留念，寫下專屬你的夏日遊記！
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