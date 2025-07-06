城堡內部首度公開！ 嘉義新地標「歐樂沃築夢城堡」夢幻歐風建築、童話小鎮街景搶先看　「試營運時程」終於確定

夢幻城堡內部首度公開！ 備受網友們矚目的嘉義最新地標「歐樂沃築夢城堡」，繼日前官網正式上線時曾介紹過，近日有合作嘉賓搶先受邀入園拍攝了，除了首度揭露園區內部夢幻場景外，也終定盼到最新消息，園方預計將於「7月中下旬」開放試營運，屆時將公布於官網及社群！

圖／FB@Martin Chen授權

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udn旅遊美食站合作攝影師Martin Chen搶先受邀入園拍攝，為大家第一手揭露夢幻園區，映入眼簾的歐洲風格建築造景、童話小鎮街景、超氣派的粉紅城堡建築等，宛如台版迪士尼童話世界躍入真實世界般，令人驚艷！

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「歐樂沃築夢城堡」主打歐式夢幻風格與巧克力觀光主題，是全台首見以「可可」為主軸打造的大型樂園。園區外觀以粉紅色牆面與天藍屋頂構成的童話風建築為主體，畫面中可見城堡內部以挑高空間搭配閃亮吊燈、大型造景樹木、彩色街道與歐風建築牆面營造出沉浸式氛圍，令大家更加期待開放後的完整體驗！

圖／FB@Martin Chen授權

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觀眾們最關心的開張日期終於確定！歐樂沃築夢城堡前一波釋出消息為，暑假期間與大家見面，而據Martin Chen攝影師向園方最新求證，目前仍在如火如荼的籌備調整中，預計最快將於「7月中下旬」開放試營運，屆時將於官網及社群平台公告確切日期，敬請持續鎖定！

「歐樂沃築夢城堡」

．地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區九路18號

．營業時間：09:00~17:00(最後購票16:00)

．票價：全票：250元、優待票(學生／嘉義縣市居民)：200元、90公分以下兒童免費

．開幕&試營運時間：7月中下旬(鎖定官網及社群)

．官網：https://www.otherworld.com.tw/ 粉絲專頁：https://www.facebook.com/otherworld.castle

圖／FB@Martin Chen授權

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