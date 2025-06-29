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2025暑假親子必衝！ 故宮南院甲子萬年慶「水舞＋無人機展演」 最潮打卡點強勢回歸

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
水舞+無人機秀歷年照片。圖／故宮南院提供
水舞+無人機秀歷年照片。圖／故宮南院提供

睽違三年終於等到無人機回歸！ 故宮南院甲子萬年慶「水舞＋無人機展演」今夏最潮打卡點，帶著家人一同走進故宮南院，一齊感受到水舞燈光秀的浪漫夢幻，以及主題無人機的震撼群飛展演，成為2025暑假親子必衝景點！

水舞+無人機秀歷年照片。圖／故宮南院提供
水舞+無人機秀歷年照片。圖／故宮南院提供

別再問暑假去哪玩了！「故宮南院水舞＋浮世繪無人機秀」集合親子互動、文化展覽、水舞秀，以及高科技無人機，從傍晚一路精彩到夜晚，是暑假最值得奔走的潮爸潮媽、文青小孩合體打卡活動。

➤日間＋夜間雙時段「水舞燈光秀」

至善湖畔的夢幻舞台，水幕映照翠玉白菜、肉形石和葛飾北齋等故宮南院鎮館國寶，宛如水中博物館，加上光影與音樂交織，打造沉浸式聽覺＋視覺饗宴。

演出時間：

-6/27–8/31 日間 16:30–19:00、夜間 19:00–21:30（每15分鐘一場，每場約8分鐘；週一休息）

-9/2–10/12 日間 16:00–18:00、夜間 18:00–21:00（中秋週一照常演出）

水舞+無人機秀歷年照片。圖／故宮南院提供
水舞+無人機秀歷年照片。圖／故宮南院提供

➤江戶浮世之美、甲子萬年院慶「高空無人機群飛」

主秀呈現浮世繪中的經典巨響，歌川國芳〈相馬的古內裡〉骷髏頭、葛飾北齋〈神奈川沖浪裏〉浪浪，以及王羲之書法〈平安何如奉橘三帖〉等浮空圖騰，科技姿態描繪「百年榮光」等。

演出時段：

-7/5（六）19:30「江戶浮世之美」主題

-10/11（六）19:30「甲子萬年」院慶主題

水舞+無人機秀歷年照片。圖／故宮南院提供
水舞+無人機秀歷年照片。圖／故宮南院提供

親子一日攻略推薦，白天可互動打卡：館內設有實境解謎、版畫拓印、古扇 DIY、親子劇場等豐富任務，還有印章集點＋浮世電影院看展趣；下午慢步園區：可逛逛園區內的「熱帶花園」、「藝術方舟」和「透南風廣場」，吃點園區輕食或便當，補充體力迎接夜晚節目；迎接夜晚視聽一萬分：16:30後鎖定水舞燈光秀，搭配湖畔夜景超夢幻；20:00左右再來場無人機秀，結合光影和音樂的雙重高潮場次，值得留到最後一刻！

水舞+無人機秀歷年照片。圖／故宮南院提供
水舞+無人機秀歷年照片。圖／故宮南院提供

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