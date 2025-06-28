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全台粉絲衝一波！「吉伊卡哇袋著走」快閃店北.高接力 限量「吉伊氣球」免費拿、夢幻魔法系列周邊必搶

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
「吉伊卡哇袋著走」快閃北高登場。圖／翻攝0% TAIPEI粉絲專頁
「吉伊卡哇袋著走」快閃北高登場。圖／翻攝0% TAIPEI粉絲專頁

吉伊卡哇的粉絲們尖叫吧！2025年夏天最療癒手遊《吉伊卡哇袋著走》的快閃活動將登場，這次不只有人氣角色氣球免費送，還將快閃北高雙城，全新「魔法吉伊卡哇快閃店」華麗登場，包含台北華山與高雄駁二藝術特區，讓大家拍萌照、買周邊，整個7月萌翻南北！

「吉伊卡哇袋著走」快閃北高登場。圖／翻攝0% TAIPEI粉絲專頁
「吉伊卡哇袋著走」快閃北高登場。圖／翻攝0% TAIPEI粉絲專頁

北高快閃同步展開　出示畫面換限量「吉伊氣球」

這次快閃活動主打人氣手機遊戲《吉伊卡哇袋著走》，於台北、高雄兩地限時舉辦。只要出示遊戲畫面就能免費兌換原創設計的「吉伊氣球」，數量有限，送完為止！

台北場活動時間延長至7/6，地點就在華山1914文創園區「超好吃!!Chiikawa壽司」快閃店內，開放時間為每日 11:00～20:00。高雄場則於 7/5 至 7/10 在駁二藝術特區 P2 倉庫舉行，開放時間 10:00～19:00。

「吉伊卡哇袋著走」快閃北高登場。圖／翻攝0% TAIPEI粉絲專頁
「吉伊卡哇袋著走」快閃北高登場。圖／翻攝0% TAIPEI粉絲專頁

高雄限定「魔法吉伊卡哇快閃店」登場　拍照打卡必衝

高雄場更帶來從華山快閃移師的「魔法吉伊卡哇快閃店」，於7/5正式開張，現場將設置超吸睛的「霓幻愛心旋轉角色台」，讓粉絲一次與超多角色合影。同步販售多款限定魔法主題周邊，消費滿800元還能免費獲得特典貼紙。

另外，為了避免開幕人潮擁擠，高雄場7/5～7/6前兩日將採用LINE線上整理券制入場，粉絲可至0% TAIPEI粉絲專頁查詢索取時間，記得提前卡位才不怕撲空！

「吉伊卡哇袋著走」快閃北高登場。圖／翻攝0% TAIPEI粉絲專頁
「吉伊卡哇袋著走」快閃北高登場。圖／翻攝0% TAIPEI粉絲專頁

《吉伊卡哇袋著走》快閃活動

📅 台北場：7/1～7/6｜11:00～20:00

📍 地點：華山1914文化創意產業園區 中2館（Chiikawa壽司快閃店內）

📅 高雄場：7/5～7/10｜10:00～19:00

📍 地點：駁二藝術特區 P2 倉庫（魔法吉伊卡哇快閃店）

高雄場前兩日採用LINE整理券制，活動可詳見【0% TAIPEI粉絲專頁】

「吉伊卡哇袋著走」快閃北高登場。圖／翻攝0% TAIPEI粉絲專頁
「吉伊卡哇袋著走」快閃北高登場。圖／翻攝0% TAIPEI粉絲專頁

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快閃店 吉伊卡哇

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