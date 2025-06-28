全台粉絲衝一波！「吉伊卡哇袋著走」快閃店北.高接力 限量「吉伊氣球」免費拿、夢幻魔法系列周邊必搶

今年夏天，台北最受矚目的活動再度強勢回歸！「2025大稻埕夏日節」將於8月6日正式登場，預計再度吸引萬人湧入大稻埕碼頭。最讓人期待的，莫過於那象徵夏季浪漫的煙火秀，今年共規劃四場，分別在8/6、8/13、8/20（皆為週三）及8/30（週六）晚間8點施放，閃耀台北夜空，邀你與心愛的人共度最美一刻。

2025-06-26 14:00