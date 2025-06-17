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比虎航更殺！飛韓國500元起 濟州航空「2025冬季航班」這日開賣 最強「優惠碼」快筆記

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／濟州航空提供
圖／濟州航空提供

虎航更殺！濟州航空「2025年冬季航班」將於6/24上午9點正式開賣，優惠航線涵蓋台北與高雄出發，早鳥票價最低500元起。活動期間輸入優惠碼，還可享有最高20%折扣，不只便宜還很超值。

濟州航空「2025年冬季航班」促銷包含台北/高雄出發首爾、釜山等人氣航線，含10kg手提行李單程未稅500元起，而10kg手提行李+15kg託運行李單程未稅也僅1,500元起。

本次促銷期間為6/24 9:00至6/30 16:00，旅遊期間則為2025/10/1至2026/3/28，從秋意漸濃到冬日浪漫，邀請旅客前往體驗首爾燈海、近郊滑雪或釜山煙火節等冬季魅力。詳細活動資訊請見活動頁面

促銷代碼部分，全會員輸入代碼【SUPERSALE25】最高可享20%折扣，新會員還有5%優惠，使用方式與適用時間依官方公告為準。

釜山煙火節。圖／濟州航空提供
釜山煙火節。圖／濟州航空提供

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