比虎航更殺！飛韓國500元起 濟州航空「2025冬季航班」這日開賣 最強「優惠碼」快筆記

【FunTime小編群】忙碌緊湊的現代人生活，為了追趕著時間的腳步，緊繃的不能自己。不妨為自己安排一場小旅行，帶上簡單的行囊，選一間享絕美景觀的泳池飯店，給自己一個放鬆的時刻吧！ 想像一下，能夠在天台無邊際的泳池飄浮，從高處俯瞰寬闊的海景與山嵐，天際線與池畔融為一體，暢遊之後可以在池畔躺椅觀覽美景，或許喝點小酒，如此是何等的幸福？本期小編為大家精心挑選了台灣18間擁有絕佳視野的泳池飯店，不用跑到國外也可以暢游在無邊際的夢幻泳池裡！

2025-06-16 11:00