優惠機票來了！新航「618品牌日」熱門航點優惠最高88折

【旅奇傳媒/編輯部報導】新加坡航空（新航）「618品牌日」優惠活動正式開跑，自即日起至2025/06/30前於新航官網訂購新航機票，飛往新航集團全球熱門航點最高可享88折優惠。新航集團獎勵計劃KrisFlyer會員購票輸入專屬優惠碼「FLYSQ2025TW」並以萬事達卡（Mastercard®）付款，再享額外9折，並可獲得25% KrisFlyer 紅利哩程。

新航「618品牌日」超值特惠票價最高88折，前往新加坡每人含稅來回經濟艙票價9,948元起；台灣出發的旅客可以彈性靈活地經由新加坡轉機飛往全球熱門航點，東南亞10,418元起、馬爾地夫30,458元起、澳洲23,968元起，以及歐洲27,108元起。

新航與萬事達卡攜手合作，推出萬事達卡卡友專屬的優惠，KrisFlyer 會員輸入優惠碼「FLYSQ2025TW」，並以萬事達卡（Mastercard®）支付機票全額費用，飛往東南亞、西亞、歐洲與澳洲之指定熱門航點機票即可再享最高9折折扣。

▲新航 B787-10 夢幻客機。 圖：新加坡航空／提供

此外，KrisFlyer 台灣會員於即日起至2025/06/30期間上新航官網與 SingaporeAir 行動 App 購買由台灣出發前往所有新加坡航空航點，並於即日起至2025/10/31間完成旅程，可獲得額外25%的紅利哩程。無論是搭乘套房、頭等艙、商務艙的旅客，以及搭乘優選經濟艙和經濟艙的 KrisFlyer 會員，皆可享有無限量的免費機上 Wi-Fi。即使是在三萬英呎的高空，依然能夠保持聯繫、享受娛樂或上線工作。

為豐富旅遊行程，即日起至2025/12/31，新航旅客以訂位代號在 Pelago 預訂旅遊體驗可享九折優惠，最高可折新幣150元。KrisFlyer 會員消費每新幣1元可獲得 KrisFlyer 哩程3哩。新航始終致力於提供安全、舒適與高品質的飛行體驗，並不斷創新，為旅客打造更便捷的航班選擇與提供世界級的服務。現在就開始規劃旅遊行程，搭乘新航探索世界無限可能。更多優惠票價與活動詳情，請瀏覽「新加坡航空」官網。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野