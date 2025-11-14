心齋橋輕奢首選 大阪「日航飯店貴賓室」新開幕

【FunTime小編群】位於大阪近郊的勝尾寺，近年來因「勝運祈願」超靈驗而爆紅，寺內擺滿無數的「紅色達摩」更成為打卡熱點！無論是事業、學業、考試，還是人生的重要挑戰，都能為你帶來好運，難怪吸引超多信眾和觀光客前來參拜！這次FunTime小編特別整理了勝尾寺懶人包，讓你的勝尾寺之旅勝運滿滿，一路順到底！除了勝尾寺，大阪市區、大阪近郊都還有超多景點值得去挖掘，快到大阪旅遊全攻略看更多！

2025-10-16 14:00