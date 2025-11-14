心齋橋輕奢首選 大阪「日航飯店貴賓室」新開幕

快訊

大阪日航飯店貴賓室11/01新開幕。　圖：大阪日航飯店／來源
【旅奇傳媒/日本部報導】根據大阪城公園最新公告，本週開始迎來一整年最為璀璨的紅葉、黃葉時節。造訪大阪南區必去的心齋橋、道頓堀地區，從精品、日本潮牌到雜貨藥妝，有4,000家以上商店可盡情遊逛，晚上更是愈夜愈熱鬧，直接入住周邊飯店最適合。

▲31樓高的日航貴賓室可欣賞大阪市區夜景。　圖：大阪日航飯店／來源
位於主道路御堂筋上，大丸百貨正對面的大阪日航飯店今年11/01起迎來全新貴賓樓層住客專屬的貴賓室，直接命名為「日航貴賓室」。空間位於31樓，面對著秋日銀杏林道美景與璀璨點燈活動的御堂筋，可從100公尺高欣賞大阪市區街景，晴天更能遠眺周邊山巒。共有72個座位，只要預約日航商務套房、行政套房指定專案與日航貴賓樓層的客房，便可使用。

▲每天有三個時段可盡情享用貴賓室美味餐點。　圖：大阪日航飯店／來源
大阪日航飯店「日航貴賓室」以悠然、優美、自在、融合4大概念設計，一步出電梯便是以雲朵為意象的舒適地毯，禮賓人員親切迎接，寶藍色沙發與座椅十分搭配木質調空間。從早餐下午茶到 Happy Hour 時段，每天有三次美食體驗，想預約大阪的餐廳或觀光、交通諮詢，都有專屬禮賓服務，適合想感受輕奢氣氛的大阪通。

日航貴賓室」餐點供應時段

・08:00~11:00 輕早餐（完整早餐可在咖啡餐廳 SERENA 或日本料理 弁慶享用）

・11:00~17:00 下午茶

・17:00~19:30 雞尾酒時光

大阪 早餐 下午茶

