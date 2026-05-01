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暑假出國省荷包！「月月加碼狂歡日」迪士尼與環球影城5折

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活動期間天天瘋搶海外樂園5折券，各地迪士尼樂園也在內。　圖：Klook／提供
活動期間天天瘋搶海外樂園5折券，各地迪士尼樂園也在內。　圖：Klook／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著暑假旅遊旺季將至，加上機票價格持續走高，旅客對於「如何聰明規劃預算」的需求持續升溫。Klook即日起推出最新「會員升級方案」，凡升級為黃金或白金會員，最高可享5倍回饋，06/14前再限時加碼免費機場接送；同時於05/04-05/06推出「月月加碼狂歡日」，祭出海外樂園5折、eSIM 50元吃到飽等超殺活動，不僅搶先為旅展暖身，協助旅客在規劃暑假行程時控管預算，搭配更完善的回饋機制，連下次出遊都能一起省！

▲釜山通行證於「月月加碼狂歡日」期間也可搶限量5折。　圖：Klook／提供
▲釜山通行證於「月月加碼狂歡日」期間也可搶限量5折。　圖：Klook／提供

會員升級最高5倍回饋　06/14前再送免費機場接送

Klook 會員包含「領航員」、「黃金會員」與「白金會員」三級制度，凡從「領航員」升級為「黃金會員」或「白金會員」，可享最高5倍 Klook 「酷幣」回饋，並於下次訂單直接折抵，無最低消費限制。還可享交通、飯店與景點門票等專屬折扣，最高節省高達約7,500元。

為了讓旅客暑假出遊更方便划算，06/14前成功升級為「黃金會員」或「白金會員」，即可獲得免費機場接送一趟（價值1,000元），讓用戶無需透過信用卡條件，就能享有更完整的出發前服務。旅客從飯店、體驗行程到交通安排，皆可一站式預訂，透過回饋機制逐步累積，輕鬆轉化為下一趟旅程的旅遊基金。

「月月加碼狂歡日」5/4開跑　瘋搶海外樂園5折

迎接暑假出國大檔，Klook 同步於05/04-05/06推出「月月加碼狂歡日」，涵蓋多項海外熱門商品祭出限時優惠。活動期間，天天瘋搶海外樂園5折券，最高折抵2,000元，各地迪士尼樂園、環球影城、釜山通行證等通通有，並針對日韓泰港越等熱門目的地推出 Klook eSIM 三天不限流量吃到飽方案，輸入指定優惠碼最低50元起。

此外，海外商品95折最高折555元，與海外飯店、租車與體驗行程5折等限量優惠也輪番上陣開搶，橫跨多項旅遊必需品，一次到位一次省！「月月加碼狂歡日」未來將於每月固定推出，預計一路延續至年底，旅客可定期鎖定。

Klook 期望透過會員回饋與檔期優惠，讓旅客在規劃旅遊行程時，能以更靈活的方式分配預算，並透過持續累積回饋降低整體花費，從當下消費延伸至下一趟旅程，逐步放大每一次旅遊的價值。

▲海外飯店、租車與體驗行程5折等限量優惠也輪番上陣開搶。　圖：Klook／提供
▲海外飯店、租車與體驗行程5折等限量優惠也輪番上陣開搶。　圖：Klook／提供

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