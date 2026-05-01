暑假出國省荷包！「月月加碼狂歡日」迪士尼與環球影城5折

【旅奇傳媒/日本部報導】每次到日本追富士山，是不是總覺得河口湖總是人擠人？對於喜歡深度遊的台灣自由行旅客來說，山梨縣其實還藏著許多內行人才知道的寶藏住宿。這次帶大家來到位於海拔555公尺山丘上的「水果公園富士屋飯店」，它不僅完美避開了擁擠的觀光人潮，更是一次將富士山絕景、百萬夜景、溫泉與鮮果紅酒全數打包的渡假首選。 隸屬於「富士屋度假飯店」集團，隱身在山梨市的「笛吹川水果公園」內，其莊園般的西式建築充滿了異國風情。對台灣旅客最具吸引力的，莫過於它得天獨厚的地理位置與視野。全館共有43間客房，白天推開窗戶，宏偉的富士山美景直接映入眼簾；而到了夜晚，眼前的視角則切換成被譽為「新日本三大夜景」的「甲府盆地」璀璨燈海。旅客完全不用摸黑去景觀台吹風，在舒適的房間內就能獨享這片遼闊風景，絕對是整趟旅程中最值回票價的瞬間。 除了無敵景觀，這裡的天然溫泉大浴場更是讓人捨不得離開 。營業至午夜12

2026-04-28 08:00