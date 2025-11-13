讓你的行李自己搭新幹線！東京、京都兩地飯店直送「解放雙手」

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】旅途中不想拖著行李四處奔波？現在只要在東京（京都）的指定飯店交出行李，就能讓它自己「搭新幹線」前往京都（東京）。JTB 與 JR東海即日起正式推出全新的行李當日配送服務「LUGGAGE EXPRESS」，讓旅客在東京與京都之間可享受真正的「解放雙手旅行」。

旅客只需於上午09:00前將行李交給東京的合作飯店或指定據點，行李就會搭上新幹線，在當日傍晚18:00（急件）或晚上21:00（一般件）前送達京都的住宿設施。費用為急件方案16,500日圓、一般件方案13,200日圓。

從東京到京都的新幹線行程約需2小時15分，而且若是帶著大行李廂搭乘新幹線，也必須要事先預約大型行李空間座位，若是使用此行李托運服務，等於可以多出近10小時不用帶著行李能四處觀光的時間。一早退房後還能在東京多逛一輪晴空塔或淺草，抵達京都時也能立刻前往祇園或清水寺夜間散步，完全不用為了行李奔波於飯店之間。

隨著訪日旅客增加，「手ぶら觀光（解放雙手觀光）」逐漸熱門。JTB 與 JR東海這次的合作正好解決了旅客移動間的行李煩惱，也減輕了在飯店寄存行李的壓力。未來預計將擴大服務至大阪、名古屋等城市，並導入午間收件後即日配送的新方案。

DATA／LUGGAGE EXPRESS

網站：https://www.luggage-express-service.com/zh-tw

