快訊

旅遊客訴回覆信竟標「白癡客人」 Klook道歉了、最重開除該員工

這樣比太扯！從體育明星到政治人物的「比較心理」

預言颱風假失敗「大氣系願賭服輸」 他公布領雞排珍奶有1條件

讓你的行李自己搭新幹線！東京、京都兩地飯店直送「解放雙手」

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
帶著行李在市區觀光非常不便。　圖：Photo AC／來源
帶著行李在市區觀光非常不便。　圖：Photo AC／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】旅途中不想拖著行李四處奔波？現在只要在東京京都）的指定飯店交出行李，就能讓它自己「搭新幹線」前往京都（東京）。JTB 與 JR東海即日起正式推出全新的行李當日配送服務「LUGGAGE EXPRESS」，讓旅客在東京與京都之間可享受真正的「解放雙手旅行」。

旅客只需於上午09:00前將行李交給東京的合作飯店或指定據點，行李就會搭上新幹線，在當日傍晚18:00（急件）或晚上21:00（一般件）前送達京都的住宿設施。費用為急件方案16,500日圓、一般件方案13,200日圓。

從東京到京都的新幹線行程約需2小時15分，而且若是帶著大行李廂搭乘新幹線，也必須要事先預約大型行李空間座位，若是使用此行李托運服務，等於可以多出近10小時不用帶著行李能四處觀光的時間。一早退房後還能在東京多逛一輪晴空塔或淺草，抵達京都時也能立刻前往祇園或清水寺夜間散步，完全不用為了行李奔波於飯店之間。

隨著訪日旅客增加，「手ぶら觀光（解放雙手觀光）」逐漸熱門。JTB 與 JR東海這次的合作正好解決了旅客移動間的行李煩惱，也減輕了在飯店寄存行李的壓力。未來預計將擴大服務至大阪、名古屋等城市，並導入午間收件後即日配送的新方案。

DATA／LUGGAGE EXPRESS

網站：https://www.luggage-express-service.com/zh-tw

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

京都 東京 觀光

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

卡蜜兒拉扎魔鬼訓練8個月 「天才琴手」琴藝驚人矇過東京總指揮

《東京教父：4K數位修復版》動畫大師「今敏」最滿意之作 三位流浪漢竟是東京最暖聖誕老人

聽奧／76位選手出征東京 蕭美琴為代表團授旗、發加菜金

蕭美琴授旗東京聽奧代表團 勉勵選手全力以赴為國爭光

相關新聞

讓你的行李自己搭新幹線！東京、京都兩地飯店直送「解放雙手」

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】旅途中不想拖著行李四處奔波？現在只要在東京（京都）的指定飯店交出行李，就能讓它自己「搭新幹線」前往京都（東京）。JTB 與 JR東海即日起正式推出全新的行李當日配送服務「

真的有寶可夢森林！「PokéPark KANTO」寶可夢樂園11/21門票開賣 設施、限定商品搶先看

The Pokémon Company宣布，首座戶外常設型設施「PokéPark KANTO（寶可樂園：關都）」預定於2...

成田機場周邊景點這樣玩！靜謐小鎮「小江戶」佐原、成田山新勝寺，行李交通問題「這一招」搞定

每年超過2,000萬國際旅客經由成田機場進出日本，成田機場周邊的景點也成旅日玩家的矚目焦點。推薦造訪被譽為「小江戶」的佐原，當地擁有 300 年歷史、與京都祇園祭並列的「佐原大祭」；還可順遊成田山新勝寺表參道，在江戶時代保留至今的百年門前町漫步。

《The World’s 50 Best Hotels 2025》日本5家上榜飯店一次公開

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】今年度全球50最佳飯店排行榜《The World’s 50 Best Hotels 2025》已於10/30正式揭曉！這個獎項由英國傳媒集團 William Reed B

日本高CP值親子景點推薦！可以玩雪還有牧場和溫泉，一站玩樂超滿足

如果想到日本中部旅行，不妨安排去位在岐阜縣的可愛園區，也就是「牧歌之里」！園內不僅有繽紛花田，還能餵動物、體驗手作、甚至泡溫泉，季節不同還有雪地活動超級療癒。整個園區結合大自然與療癒行程，無論親子旅遊、朋友相揪旅行都非常適合喔～

富士山御殿場高原【時之栖燈光秀2025-2026《光之住所》】正式登場！

時之栖燈光秀被列為「日本夜景遺產」，今年30週年以「魔法森林」為主題，帶來眾多結合聲光效果的沉浸式體驗，一起來看看有哪些活動亮點！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。