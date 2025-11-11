領1萬玩翻臺北！不只買一贈一 北市旅宿景點推出超狂優惠

【旅奇傳媒/編輯部整理】臺北市政府觀光傳播局（簡稱觀傳局）為配合中央推動「全民普發現金一萬元」政策，特別邀集本市各大旅宿及景點業者共同響應，推出一系列限時優惠方案，讓旅客在普發現金加持下，輕鬆開啟高 CP 值的臺北之旅。不論是規劃週末小旅行、家庭出遊或好友相聚，都能以更超值的價格，體驗臺北的多樣魅力。觀傳局期盼透過此波優惠活動，吸引更多國內外旅客走訪臺北，感受城市獨有的文化活力與友善氛圍，進一步帶動觀光與經濟發展。

▲凱達大飯店「全民普發好享度假」住房專案，豪華套房享買一送一，家庭三、四人房買一送二，平日入住價格只要10,000元起。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局表示，在旅宿業優惠方面，凱達大飯店推出「全民普發・好享度假」住房專案，豪華套房享限量買一贈一超值優惠，家庭三、四人房更祭出買一贈二好康福利，平日入住價格只要1萬元起，每日限量售完為止；國聯大飯店自即日起也推出「國聯景觀套房一泊二食・買萬送萬」專案；晶華酒店也同步響應，入住「雲天露台家庭客房」即贈送栢麗廳四客豪華午餐，並享有價值5,544元的「雲天廊」專屬禮遇，讓旅客一次擁有住宿與美饌的雙重饗宴；而福容大飯店台北一館則推出超值方案，「三天兩夜豪華客房二泊四食」優惠價只要9,999元起。此外還有更多吸引人的旅宿優惠內容，歡迎民眾把握普發現金機會，到臺北市住宿、享受美好假期。

▲晶華酒店推出雲天露台家庭客房優惠方案（贈栢麗廳四客豪華午餐 享有「雲天廊」專屬禮遇）。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

臺北市多處景點也陸續推出響應優惠，例如，台北101觀景台推出超值門票優惠；林安泰古厝民俗文物館推出「新生兒抓週、收涎禮俗體驗」活動，凡到館報名參加並出示打卡「#普發現金一萬」，即可獲得精美小禮一份。

另外，台北當代藝術館為響應普發現金1萬元，MoCA 商店限時優惠活動開跑，設計商品9折享優惠，歡迎趁此機會走訪臺北各大景點，感受滿滿優惠的同時，也能盡情探索臺北的魅力與溫度。

