《The World’s 50 Best Hotels 2025》日本5家上榜飯店一次公開

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】今年度全球50最佳飯店排行榜《The World’s 50 Best Hotels 2025》已於10/30正式揭曉！這個獎項由英國傳媒集團 William Reed Business Media 主辦，自2023年創立以來，每年邀集全球逾600位飯店業專家、旅遊媒體與設計顧問票選而成，被視為旅宿界的奧斯卡。今年邁入第3屆的2025年榜單於倫敦揭曉，亞洲飯店表現亮眼，日本共有5間飯店入選前50名，展現日本旅宿在設計與待客之道上的世界級實力。

▲排名第25的安縵東京。 圖：Aman Tokyo／提供

在日本飯店中名次最高的是第15名，位於東京的寶格麗酒店東京（Bulgari Hotel Tokyo），以義式奢華融合和風細節聞名，客房可俯瞰東京車站與皇居景觀。另一間則是排名25，同樣位於東京市中心的安縵東京（Aman Tokyo） 則以極簡日式美學打造「都市中的靜謐」體驗，讓旅人遠離喧囂。

▲排名第37的Janu 東京飯店。 圖：Janu Tokyo／提供

同屬安縵集團的新品牌 Janu Tokyo 今年首度上榜拿下第37名，以年輕、活力為主調，結合健身與社交空間，成為新世代旅客矚目的焦點。位於虎之門新開發區的東京 EDITION 虎之門酒店（The Tokyo Edition Toranomon） 則拿下第45名，展現時尚設計與都會氛圍，吸引國際旅客喜愛。

▲排名第45的東京 EDITION 虎之門飯店。 圖：marriott／提供

關西地區唯一上榜的京都三井豪華精選酒店（HOTEL THE MITSUI KYOTO），排名46，緊鄰世界遺產二條城，以京都傳統庭園景致與天然溫泉聞名，讓旅人沉浸於古都的寧靜與雅致。

▲排名第46的京都三井豪華精選酒店。 圖：三井不動產／提供

今年榜單顯示，日本的奢華旅宿已從傳統溫泉旅館進化為結合建築美學、設計與文化體驗的多元型態。不論是東京的摩天景觀飯店，或京都的靜謐庭園住宿，都展現了日本式「款待（おもてなし）」精神的極致魅力。

