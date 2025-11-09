2025台北國際旅展 農業部「農遊館」及「國家森林館」打造永續農遊新風潮

快訊

▲「國家森林館 山林製造」展館（模擬圖）。　圖：農業部農村發展及水土保持署／提供
【旅奇傳媒/編輯部報導】2025台北國際旅展於11月7日（星期五）至11月10日（星期一）在臺北南港展覽館一館盛大登場。農業部以永續精神設立「農遊館」及「國家森林館」，運用「土地到生活的100%永續行動」及「山林製造」策展主題，透過精彩活動體驗及遊程商品行銷，邀請民眾體驗大自然的美好與農村生活的魅力，為國民旅遊旅遊注入永續行動力。

本次也特別邀請花蓮馬太鞍休閒農業區的大全社區業者參與，並展售農村商品及分享地方文化與永續精神，期待民眾在旅展期間以行動支持受災地區的農村夥伴，也讓我們共同為花蓮盡一份心力。

▲2025台北國際旅展，農業部以永續精神設立「農遊館」及「國家森林館」驚豔登場。　圖：農業部農村發展及水土保持署／提供
▲2025台北國際旅展六大優惠。　圖：農業部農村發展及水土保持署／提供
「農遊館」從土地到生活的100%永續行動、農遊新體驗

「農遊館」是農業部農村發展及水土保持署以「永續農遊」為年度主題，整合聯合國永續發展目標（SDGs）為核心，精選全臺獲得「GTS綠色旅行標章」、「CU-GSTC國際永續飯店認證」或「特色農業旅遊場域認證PLUS-永續行為認證」的優質場域，呈現從農村土地出發的綠色旅遊行動。透過導覽與互動體驗，邀請全民以負責任旅遊的方式親近土地，體驗「從土地開始，100%連結永續旅遊」的真實感動，讓旅行不只是放鬆，更是愛土地的生活實踐。

本次受邀參展業者均持續關注永續議題，其中好時節休閒農場以黑水虻循環農業打造零廚餘零浪費生態農場；飛牛牧場推動畜牧節能與碳足跡減量，實踐資源循環利用；虱目魚主題館以全魚利用實踐產業循環，推廣永續食魚文化。另外，莓圃休閒農園、台灣味噌釀造文化館、宏展農場、和菓森林紅茶莊園、大鋤花間咖啡生態農場、君達休閒農場、青山農場、關山鎮農會米國學校等，均持續運用友善農法、低碳、全利用、在地食材等，將永續行動落實於企業營運。

2025台北國際旅展-2025農遊館主視覺。　圖：農業部農村發展及水土保持署／提供
▲以手機感應就能閱讀臺灣特有種鳥類生態故事的刺繡吊牌。　圖：農業部農村發展及水土保持署／提供
「國家森林館」推廣永續山林之消費生態，創造自然與生活的美好循環

農業部林業及自然保育署以森林消費品牌「山林製造」為策展主題，打造「國家森林館」，將運用臺灣森林的各式美好元素設計製作的優質商品帶進展館，如手工揉製而成的臺灣山茶紅茶、嚴選谷關高山環境30年以上老松樹松針萃取的五葉松原汁、特富野部落與自然共生的阿里山飛鼠咖啡，以及今年新推出的領角鴞與合歡山寶鳥娃娃、特有種鳥類金屬徽章、臺灣特有種刺繡吊牌，都可以在這次旅展一次打包帶回家！林業保育署希望透過推廣永續山林的消費生態，讓大眾感受山林的價值與美好，同時增進山村部落居民經濟惠益，為自然與生活創造美好循環。

▲2025台北國際旅展農遊超市DM(正面)。　圖：農業部農村發展及水土保持署／提供
▲2025台北國際旅展農遊超市DM(背面)。　圖：農業部農村發展及水土保持署／提供
農業旅遊六重優惠、農業易遊網會員回娘家、農遊館舞台活動及手作限時體驗、好康不斷

農業部強調，「農遊館」結合農遊超市、農業易遊網、農村好物，並精選全臺12家參與永續行動農遊業者共同參展，館內提供逾300家農遊業者超過800條精選行程，並帶來逾百項「農村好物」與「農會精選商品」，提供民眾食、宿、玩、買、賞一站式全方位農遊體驗。活動期間，農業易遊網同步推出新舊會員回娘家、現場消費滿500元加贈50元，以及「農遊館」、「國家森林館」、「防檢署」三館集章任務再拿50元等館內消費卷，館內參展業者亦將同步邀請民眾現場體驗、展示農村商品，共同攜手打造好玩又有感的永續農旅遊嘉年華，讓民眾邊玩邊拿獎、邊學邊行動，一起「永續玩臺灣」。

