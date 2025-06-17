釜山看山望海童話山城　在彩色階梯轉角與貓不期而遇

【圖／文：菜菜子】

作者介紹｜菜菜子Erica Wu

攝影師、講師、旅遊作家。舊金山藝術大學畢業，美國IPPA攝影獎冠軍，旅遊世界四十餘國，走過日本47個都道府縣，著有「日本貓島旅行」、「手機拍貓貓」等書籍，經營粉專「菜菜子on the road」。攝影與講座受邀合作單位包含Apple、Studio A、Sony、台北市政府觀光局等。

初次造訪甘川文化村，是在2014年秋天。那時的釜山對我而言仍是個新鮮而神祕的城市，海風吹來鹹鹹的氣息，街巷曲折迷人。甘川文化村這個名字，是從釜山觀光局的推薦中看到的。懷著一點好奇與一點迷路的可能，我踏入這座傳說中的彩色山城。沒想到，第一眼吸引我的，不是牆上的壁畫，也不是蜿蜒的階梯，而是一隻藏身巷弄、只露出半張臉的貓。牠瞪大眼睛看著我，彷彿在說：「妳怎麼發現我的？」

那年，在甘川文化村的巷弄間，我遇見了好幾隻貓：有的在屋頂上打瞌睡，有的蹲坐階梯間曬太陽，有的則躺在藝術裝置旁，自成一幅風景。牠們讓原本寧靜的山城，多了一份自由與靈氣。

▲色彩繽紛的房子

▲在階梯上靜靜觀察遊客的橘貓。

▲甘川文化村必拍作品「人與鳥」，象徵自由的靈魂。





再訪理由：記憶中的喵，還在

多年後，我再度回到釜山。這次不再只是觀光，而是懷著「找老朋友」的心情，走進熟悉又陌生的甘川文化村。我細細搜尋記憶中的身影——牆角、階梯、屋頂、巷弄深處。結果發現，村裡的貓不僅還在，而且更多了。與其說這裡是壁畫村，不如說它是座由藝術、生活與貓編織而成的小宇宙。許多角落擺放著貓碗，有些居民甚至在高處鋪上墊子，讓貓安心用餐與午睡。牠們穿梭在階梯與屋頂之間，自在如風，有些甚至像導覽員般，默默陪你走上一段路。

▲腮幫子鼓鼓的貓老大霸氣外露！

▲這裡可能是橘貓特別多，連裝置藝術的貓也是橘色！





釜山版九份：彩色階梯與藝術交織

整座甘川文化村建在山坡上，一層層的屋子錯落堆疊，色彩繽紛的牆面與裝置藝術讓人忍不住頻頻按下快門。如果你迷戀台灣的九份，甘川洞或許也會喚起你類似的悸動。兩者同樣是臨海山城，都擁有令人目不暇給的小巷與階梯；不同的是，九份多了一層霧與故事，甘川文化村則像一幅明亮的畫布，畫滿繽紛的童話與日常。說到童話，就不能不提鎮上最受歡迎的裝置藝術──「小王子與狐狸」雕像。它位於觀景平台高處，正對整座彩色山城與遠方的大海。小王子與狐狸肩並肩坐著，彷彿正等待來自星球B612的回信。這裡是甘川文化村最具代表性的打卡地點之一，也像是整座村落的守護者，默默看著遊人來來去去，看著貓在陽光下慵懶伸展。當你走累了，不妨停下腳步，走進色小店，來杯咖啡配甜食，時間彷彿也跟著慢了下來。

▲許多遊客喜歡坐在小王子和沙漠狐狸中間合照。

▲遇見超美的異色瞳白貓。





在甘川文化村，與自己重逢

在某個轉角，我遇見一隻坐在巷弄階梯上的橘貓。牠靜靜望著前方的遊客，表情像是在發呆，也像是在偷看世界的熱鬧。我沒有打擾牠，只是站在一旁靜靜陪著。風很輕，陽光溫柔，時間彷彿暫時停頓了。那一刻，我突然想起多年前初訪甘川文化村的自己。那時候也是這樣，拿著相機隨意拍照，在巷弄裡跟隨貓的腳步四處探險，在童話與現實交錯的小巷中，找到旅行最純粹的模樣。旅行，有時候不需要新奇的目的地。只要回到記憶中那個難忘的角落，就像重新拾起一段被時間溫柔收藏的風景。

▲貓貓表示：「你……剛剛是不是有拿出罐罐又收回去？」

▲屋頂貓：「我今天不想加班。」VS地上貓：「哥……我們是貓，不用上班。」





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