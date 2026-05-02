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在茶園與雲霧擁抱中入眠 發掘在地咖啡香與山野美味

聯合新聞網／ 行遍天下
▲頂石棹地區可居高臨下可欣賞夕照與琉璃光。
▲頂石棹地區可居高臨下可欣賞夕照與琉璃光。

【圖／文：曹憶雯】

來到阿里山，住宿與料理不只是附加行程，也能是體驗重點。下榻於隙頂、石棹、樂野一帶的旅館民宿，窗外是茶園與雲霧風光；午後，還能選一處視野遼闊、景色優美的咖啡館，搭配手沖咖啡、點心和料理，豐富旅程內涵。

新開幕的「璦勒芬莊園」民宿位於阿里山半山腰隙頂地區，面向形似大象的「象山」，四周被茶園與層層山巒包圍，莊園以「自然×美學×舒心」為核心，十間主題客房以山色命名，二樓房型以星、晨、嵐、穹、谷為名，三樓房型為風、雲、霧、潤、茶，搭配柔和色調與象山意象，把阿里山的雲霧、茶香與寧靜收入旅宿中。除了設計新穎的客房，配備齊全的旅宿設施也格外貼心，早餐以阿里山在地食材結合新鮮蔬果、茶香及莊園手沖咖啡，入住期間可以真正放鬆休息，一夜好眠。

▲璦勒芬莊園客房明亮舒適。
▲璦勒芬莊園客房明亮舒適。

▲璦勒芬莊園頂樓建有一座戲水池，偶爾會倒映周圍的山脈景致。
▲璦勒芬莊園頂樓建有一座戲水池，偶爾會倒映周圍的山脈景致。

　

茶香、咖啡香與山味餐桌

除了茶香，阿里山的咖啡香也令人回味。番路鄉隙頂的「璟隆咖啡莊園」由1981年創立的璟隆製茶起家，第三代蘇彥璋轉而投入栽種高海拔精品咖啡豆並成立咖啡莊園，他從種植、烘焙、沖煮親力親為，一心想把阿里山風味帶給更多人。莊園成立數年獲獎無數，榮獲2022年「竹梅源台灣精品咖啡大賞」生豆評鑑冠軍；2024年阿里山精品咖啡生豆杯測評鑑賽藝伎組金牌獎。兩層樓的莊園視野絕佳，將象山雲霧與茶園景色盡收眼底，除了供應手沖精品咖啡和義式咖啡，莊園也提供美國翼板牛、日本A5和牛沙朗心等鍋物選擇，溫暖旅人的胃。

▲璟隆咖啡莊園擁有遼闊環景視野。
▲璟隆咖啡莊園擁有遼闊環景視野。

若想試試更道地的高山家常菜，竹崎鄉頂石棹的「豊合豐禾」是熱門選擇。餐廳位於海拔約1,600公尺處，鄰近霞之道、霧之道，可居高臨下可欣賞夕照、雲海與琉璃光。桌菜以山上物產入饌，山葵豆腐、豐酥溪蝦、高山轎篙筍、苦茶油雞、筍乾滷豬腳等都是家常美味。

▲豊合豐禾坐擁絕佳風景。
▲豊合豐禾坐擁絕佳風景。

最後，記得留時間給阿里山鄉樂野部落的「阿將的家23咖啡館」。這裡由鄒族藝術家阿將，花費二十多年光陰親手打造，石頭屋、木作、鐵器裝飾與植栽交織成一座安靜的小聚落，園中的貓咪模樣可愛討喜。坐在石頭屋的木椅曬太陽，啜飲溫醇的手沖水洗咖啡，聞著炭火香氣，讓充滿煙火氣的仙境生活，卸下壓力，療癒身心。

▲阿將的家23咖啡館結合藝術與生活風景，還有超萌的貓咪生活於此。（攝影：蔡孝如）
▲阿將的家23咖啡館結合藝術與生活風景，還有超萌的貓咪生活於此。（攝影：蔡孝如）

　

店家資訊

璦勒芬莊園民宿

地址：嘉義縣番路鄉公田村隙頂7號　

電話：0920-249-108

費用：山景和式雙人套房7,800元起、山景家庭房12,800元起

　

璟隆咖啡莊園

地址：嘉義縣番路鄉公田村隙頂8-2號　

電話：0929-878-568

時間：週一至週日11:30-20:00，不定休於臉書公告

消費：手沖精品咖啡250元起、義式咖啡120元起

　

豊合豐禾

地址：嘉義縣竹崎鄉中和村石棹4-1號　

電話：05-256-1758

時間：11:00-14:00、17:00-19:30（週三公休）

消費：雙人分享餐600元、四人分享餐1200元

　

阿將的家23咖啡館

地址：嘉義縣阿里山鄉樂野村四鄰129-6號

電話：0933-683-420

時間：09:30至16:30（週六公休）

消費：入場參觀每人290元、10歲以下190元，點飲料可免入場費

　

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