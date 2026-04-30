美得很日常！ 波多：在最美書店與百年咖啡館間走讀溫柔時光

【圖／文：曹憶雯】

初見波多（Porto）第一眼就傾心。杜羅河（Douro River）緩緩流過舊城區，山丘的石板路忽高忽低，城市韻味就藏在這種起伏的節奏裡。佇立在山丘高處俯望河口時，山城與河港交織出的立體景致，宛如一幅會呼吸的畫，心中也默默許下未來重遊的心願。

波多的歷史可追溯至古羅馬時期，當時名為「Portus Cale」，中世紀時曾是對抗摩爾人的重要據點，15世紀大航海時代，波多憑藉優越的造船技術與港口地理優勢，成為帝國繁榮的支柱，城市的性格與大海密不可分，儘管後來經歷工業革命與政治變遷，波多始終保持著「堅韌不屈」的特質，當地人更自豪是「Tripeiros」（吃牛肚的人），象徵著物資匱乏時期共體時艱的刻苦精神。

▲波多舊城區街巷忽高忽低，走著走著就把美麗風景收藏了。

這座賦予葡萄牙國名的古老港都，以「遺世獨立的古樸感」迷倒眾生。優雅的教堂、壯觀的鐵橋、熱鬧的河岸，大街小巷的飄香美食與風格小店，共同勾勒出城市的輪廓，人人都能在千年歲月裡找到旅行的意義。波多的美，還藏在湛藍的阿茲勒赫瓷磚（Azulejos），除了各大經典教堂的磁磚外觀令人讚嘆，被譽為「世界最美火車站之一」的聖本篤火車站（Estação de São Bento），站內兩萬片磁磚壁畫由藝術家Jorge Colaço設計繪製，訴說著王室貴族與鄉村生活的史詩，這座1916年啟用的車站至今仍運作如常，展現波多生命力的真實面貌。





世界遺產 在歷史磚瓦間感受城市脈動

波多是葡萄牙的第二大城，也是國家的發祥地，除了賦予國家「葡萄牙」之名，杜羅河北岸的「波多歷史中心街區」(Historic Centre of Oporto)、「路易一世大橋 」(Luiz I Bridge)和杜羅河南岸的「皮拉爾修道院 」(Monastery of Serra do Pilar)，已於1996年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，成為不可錯過的經典。

最美的天際線

路易一世大橋是波多最鮮明的地標，也為這座城市譜出美麗的天際線。這座19世紀的雙層鋼鐵傑作，由巴黎艾非爾鐵塔建築師斯塔夫．艾菲爾的合夥人泰奧菲勒．賽里格設計，拱形結構俐落地將老城與加亞新城連成一體。漫步於大橋上層，杜羅河如碎銀般閃耀，里貝拉區繽紛的彩色屋群像積木般沿岸排列，拱橋不僅展現了19世紀工業技術的豪邁，更是連接波多工業與景觀的重要紐帶。

▲路易一世大橋雙層結構，上層步道與輕軌並行，俯瞰杜羅河視野最開闊。

▲里貝拉彩色屋群貼著河岸，像積木堆成的老城舞台。

中世紀的時光縮影

下橋走進里貝拉區（Ribeira），便進入了世界文化遺產「波多歷史中心街區」的核心之一，這裡保留了中世紀以來層層疊疊的城市結構，窄巷、石階與露天咖啡座交織出經典的老城風景。作為城市最古老的發源地，從主教座堂區到維多利亞區，古老建築的外牆覆蓋著標誌性的花磚，將千年的港口記憶轉化為今日悠閒的散步節奏，熱鬧中不失年代感。藏身三大街區的風格小店，可愛的店員和琳瑯滿目的商品，為逛街帶來許多樂趣。

南岸的從容守望

與老城隔河相望的皮拉爾修道院，雖然行政區屬於加亞新城，卻因極高的視覺與歷史地位，被納入同一個世界遺產保護區範圍內。其罕見的圓形教堂與迴廊設計，在山丘上顯得格外特別，也是俯瞰杜羅河全景與路易一世大橋的最佳觀測景點，特別喜歡黃昏時刻，看杜羅河岸的咖啡座在陽光下閃閃發亮，里貝拉彩色屋群像積木一樣貼著河岸排列，最能感受波多生活的溫度。

▲皮拉爾修道院的圓形外觀與迴廊設計，獨樹一格。

▲河岸露天座一字排開，適合來感受城市的浪漫與節奏。





打卡熱點 書店與咖啡館的日常美學

波多這座城市最迷人之處，在於生活休閒空間都「美得很日常」，無論是排隊朝聖的百年書店、歷史建築蛻變的連鎖速食餐飲，或是充滿文人氣息的咖啡館，交織成波多特有的生活風景。

紅階梯上的閱讀風景

創立於1869年、1906年遷入現址的萊羅書店（Livraria Lello），是波多知識與文化的象徵，被旅遊指南《Lonely Planet》譽為全球最美書店之一，步入店內，那座螺旋般盤旋而上的深紅色階梯，將視線帶往壯麗的彩繪玻璃天窗，呈現出宛如《哈利波特》書中的幻想世界。

▲全球最美萊羅書店以華麗內裝聞名，螺旋紅階梯和拱橋引人入勝。

書店由萊羅兄弟創立，儘管歷經20世紀的動盪與財務挑戰，經營者始終堅持保留原始裝飾，並於2015年完成專業修復，讓這座文化地標重現昔日的璀璨色彩。書店之所以能跨越百年仍令人神往，建築本身也是魅力所在，完美融合新哥德式外觀與新藝術風格內裝，除了令人驚嘆的前衛雙螺旋階梯；天花板的彩繪玻璃上刻有書店座右銘 「Decus in Labore」（勤奮中的榮譽）；至於華麗的牆面與天花板裝飾，乍看似木材，實則以石膏粉刷工藝模仿而成，堪稱當代的藝術傑作。

▲萊羅書店擁有新哥德式外觀，是波多傳承百年的重要知識文化象徵。

▲抬頭仰望書店壯麗的彩繪玻璃天窗，座右銘刻畫著對勤奮榮譽的堅持。

在百年咖啡館體驗老派優雅

沿著繁忙的Rua de Santa Catarina購物大道走進 Café Majestic，時光彷彿凝結在 1921年。這座百年咖啡館在那個「社交即舞台」的年代，便以華麗的鏡面、細膩木雕裝飾，將喝咖啡轉化為優雅的生活儀式。店內招牌法式吐司（Rabanadas Majestic），以牛奶與蛋液浸泡後炸至金黃酥脆，再淋上由楓糖、乾果與肉桂熬製的濃郁淋醬，外皮微脆，內部軟嫩布丁，香氣層次都豐富，在此點一份甜點小坐，不僅是味蕾的享受，更是為了體驗上世紀初的優雅氛圍。

▲踏入充滿歷史感的Café Majestic，華麗鏡面與細膩木雕讓時光彷彿凝結。

▲在優雅氛圍中品嚐招牌法式吐司，濃郁楓糖與堅果香氣在舌尖交織。

把足跡拉到市中心的自由廣場（Praça da Liberdade），這裡還有「世界最美麥當勞」。1930年代的帝國咖啡館，是波多社交與文化聚集之地，1995年被麥當勞接手後成為McDonald’s Imperial， 保留原有的建築細節與裝飾特色。華麗的吊燈、彩色的玻璃與裝飾的線條，加上大門口醒目的老鷹標誌，都提醒著它曾是老派咖啡館的年代記憶。

▲世界最美麥當勞保留帝國咖啡館建築細節。





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