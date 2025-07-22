不只得正買1送1！CoCo「兩杯99」到八月底 楊枝甘露、大杯珍奶都能點 還有「爆夯2手搖」推超強限定飲品

買一送一、兩杯99元！夏日手搖界超精彩，各大手搖品牌相繼推出優惠與新品搶攻炎夏市場，不光有「CoCo都可」霸氣推優惠、「得正」買1送1，還有超夯「machi machi麥吉」和爆紅新力「UG樂己」都祭出限定飲品吸引消費者上門。

⬤ CoCo都可

即日起到整個八月，CoCo都可推出「兩杯99元」迎戰盛夏，芒果冰沙(L)、楊枝甘露(M/限量發售)、檸檬奇遇桔(L)、28茉輕乳茶(L)、28茉粉角輕乳茶(L)、珍珠奶茶(L)、綠茶養樂多(L)、葡萄柚果粒茶(L)等任選兩杯只要99元。可於全門市臨櫃、都可訂線上優惠使用，品項依各店供應為準。

圖／CoCo都可提供

⬤ 得正

即日起至7/29，於外送平台Uber Eats點購「輕烏龍鮮奶+粉果條(M)」全用戶皆享買一送一，會員限定加碼「香橙春烏龍(M)」同樣買一送一。

此外，「得正」跨界攜手ALLIE日系美肌防曬，推出杯套光盒組、兩用隨身鏡等聯名活動，於指定通路購買ALLIE還贈「飲品優惠券」，享「檸檬春烏龍(L)」兩杯99元（原價130元）優惠。

圖／得正提供

⬤ machi machi麥吉

高顏值手搖「machi machi麥吉」7/23夏季限定新品開賣，由「檸檬雪酪綠茶」和「火龍果檸檬雪酪綠茶」強勢出擊，兩款新飲品都能喝到清新酸香的滑順口感，堪稱夏日最佳解渴聖品，喜愛水果系的朋友千萬別錯過。限定新品可於麥吉台北大安店、台北西門店買到，邀你逛街配手搖。

檸檬雪酪綠茶，售價70元；火龍果檸檬雪酪綠茶，售價75元。圖／machi machi麥吉提供

⬤ UG樂己

爆紅手搖「UG樂己」攜手人氣天團「告五人」推出夏季飲品「哈瓜奶茶」與「傻瓜奶茶」，分別搭配「三窨十五茉UG奶茶」及「米香玉露菁UG奶茶」，能讓奶茶控喝一口就愛上；加碼推出限量「哈瓜X傻瓜」套組，一組兩杯不怕選擇困難。

即日起至8/31，UG會員購買哈瓜奶茶(M)或傻瓜奶茶(M)乙杯即有機會前進告五人巡迴Livehouse演唱會；而購買「哈瓜X傻瓜」聯名套組則有機會獲得告五人親簽專輯，加碼送貼紙（每店限量200組），召集哈瓜開喝拚好運。

傻瓜奶茶(M)和哈瓜奶茶(M)，每杯售價75元。圖／UG樂提供

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