越南「共咖啡」登台一週年 「招牌冰沙系列」統統100元！還有兩款「酪梨新飲品」限定登場
來自越南「CỘNG CÀ PHÊ 共咖啡」登台滿一週年，特別祭出「招牌冰沙系列特價100元」優惠，邀請舊雨新知一同共襄盛舉，炎炎夏日用冰沙消暑乾杯！
越南「CỘNG CÀ PHÊ 共咖啡」慶來台展店一週年，即日起推出「招牌冰沙系列特價100元（原價160元）」限時活動，不論是椰子咖啡冰沙、椰子可可冰沙，還是椰子綠豆冰沙都能依喜好點。而優惠期限暫無公告，目前持續進行中，如有更動會在官方社群通知。
此外，共咖啡還新推出季節限定「椰子酪梨咖啡」和「酪梨冰沙」等2款新品，喜愛濃郁系冰沙的朋友絕對不容錯過，酪梨控衝就對了。共咖啡自去年7月登台，目前在台擁有兩個據點，分別為近台北車站的台北總店及台北光復南店。
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