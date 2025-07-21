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越南「共咖啡」登台一週年 「招牌冰沙系列」統統100元！還有兩款「酪梨新飲品」限定登場

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／Cong Caphe Taiwan粉專
圖／Cong Caphe Taiwan粉專

來自越南「CỘNG CÀ PHÊ 共咖啡」登台滿一週年，特別祭出「招牌冰沙系列特價100元」優惠，邀請舊雨新知一同共襄盛舉，炎炎夏日用冰沙消暑乾杯！

圖／Cong Caphe Taiwan官網
圖／Cong Caphe Taiwan官網

越南「CỘNG CÀ PHÊ 共咖啡」慶來台展店一週年，即日起推出「招牌冰沙系列特價100元（原價160元）」限時活動，不論是椰子咖啡冰沙、椰子可可冰沙，還是椰子綠豆冰沙都能依喜好點。而優惠期限暫無公告，目前持續進行中，如有更動會在官方社群通知。

圖／Cong Caphe Taiwan粉專
圖／Cong Caphe Taiwan粉專

此外，共咖啡還新推出季節限定「椰子酪梨咖啡」和「酪梨冰沙」等2款新品，喜愛濃郁系冰沙的朋友絕對不容錯過，酪梨控衝就對了。共咖啡自去年7月登台，目前在台擁有兩個據點，分別為近台北車站的台北總店及台北光復南店。

圖／Cong Caphe Taiwan粉專
圖／Cong Caphe Taiwan粉專

台北光復南店。圖／Cong Caphe Taiwan粉專
台北光復南店。圖／Cong Caphe Taiwan粉專

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冰沙 酪梨 越南 共咖啡 週年慶 台北車站

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