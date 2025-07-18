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51週年大玩跨界！ 頂呱呱聯名「湯姆貓與傑利鼠」7/21登場　3大起司美食、雞腿抱枕6款週邊萌翻全場

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
萌寵躲貓貓丨起司追逐戰主題。圖／頂呱呱提供
萌寵躲貓貓丨起司追逐戰主題。圖／頂呱呱提供

最萌的聯名來啦！頂呱呱迎接品牌51週年，特別與華納兄弟探索全球消費性產品部門合作，攜手經典動畫角色《湯姆貓與傑利鼠》迎接85週年，推出「萌寵躲貓貓｜起司追逐戰」系列活動，自7月22日至9月30日，全台頂呱呱門市(松山機場店除外)將推出限定包裝、超萌周邊以及全新起司美食，一起展開一場香氣滿分的貓鼠大戰。

萌寵躲貓貓丨起司追逐戰主題。圖／頂呱呱提供
萌寵躲貓貓丨起司追逐戰主題。圖／頂呱呱提供

湯姆與傑利換上炸雞包裝造型！這次聯名將動畫經典的追逐橋段搬進炸雞盒，讓角色們在野餐盒、派對桶、飲料杯與紙袋上展現十足活力。活動期間，只要購買派對組合餐或超值套餐，即可獲得聯名限定包裝，光放在桌上就超級吸睛，卡通迷絕對要收！

萌寵躲貓貓丨起司追逐戰主題。圖／頂呱呱提供
萌寵躲貓貓丨起司追逐戰主題。圖／頂呱呱提供

吃貨追起司也追瘋了！以傑利鼠愛吃起司的設定為靈感，頂呱呱推出三款限定新品，包括「濃濃起司炸雞」，酥脆雞肉淋上濃郁起司醬，再灑上起司粉；「濃濃起司紅茶雪泥」以濃厚紅茶雪泥加上鹹香起司奶蓋，鹹甜交織、超級涮嘴；還有升級版「口袋披薩」，加入肉醬、火腿、香腸與滿滿起司，口感更飽滿。這些新品皆可搭配超值套餐選購，荷包也能輕鬆應援。

萌寵躲貓貓丨起司追逐戰主題。圖／頂呱呱提供
萌寵躲貓貓丨起司追逐戰主題。圖／頂呱呱提供

6款聯名周邊一次曝光！ 頂呱呱還同步推出主題加購周邊，分為「炸雞主題」與「寵物用品」兩大系列。炸雞主題包含角色雞腿絨毛大抱枕(三款造型可選)，與泰菲震動拉繩玩偶，造型可愛、創意十足；寵物用品部分則有兩用隨行寵物碗、人寵兩用輕量背包，以及將在8/7上市的逗貓玩偶彈力繩，還有KWA KWA CLUB會員專屬的實木造型裝飾貼，滿足日常實用與收藏需求。活動期間只要消費滿185元即可加購，數量有限，先搶先贏！

萌寵躲貓貓丨起司追逐戰主題。圖／頂呱呱提供
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萌寵躲貓貓丨起司追逐戰主題。圖／頂呱呱提供
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萌寵躲貓貓丨起司追逐戰主題。圖／頂呱呱提供
萌寵躲貓貓丨起司追逐戰主題。圖／頂呱呱提供

推薦最新三大人氣套餐包含：

「咬一口袋輕享餐」：119元（口袋披薩＋紅茶雪泥）

「濃濃起司獨享餐」：229元（起司炸雞1塊＋呱呱包1顆＋啵啵球1份＋紅茶雪泥1杯）

「濃濃起司派對桶」：699元（炸雞3塊＋原味雞腿3隻＋呱呱包3顆＋啵啵球2份＋可樂1.25L）

另外，單點價格包括「濃濃起司紅茶雪泥」中杯65元、大杯75元，「濃濃起司炸雞」79元，「口袋披薩」69元。周邊加購價格則從199元至699元不等，詳細資訊可洽各門市。

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