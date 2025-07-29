快訊

虛假和平？泰柬達成停火，零星衝突仍在發生

美國拒讓賴清德過境？AIT指「台灣未宣布出訪」：美政策不變

分科成績出爐！補教估台大醫門檻5科288級分 一類組首加考數乙落點難估

聽新聞
0:00 / 0:00

假日變便宜了！ 台中「美登利壽司」吃到飽新菜單7/30開跑 最低1280元爽嗑70道現點壽司、加價升級13道料理

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
美登利台中LaLaport店「壽司吃到飽」7/30推出全新菜單。圖／翻攝日本美登利壽司（台灣）官網、臉書
美登利台中LaLaport店「壽司吃到飽」7/30推出全新菜單。圖／翻攝日本美登利壽司（台灣）官網、臉書

來自日本東京銀座的壽司名店「美登利壽司」自進駐台灣以來備受矚目，特別是台中LaLaport分店自今年4月轉型為吃到飽型態後，訂位幾乎天天秒殺。店家近日也宣布，自7/30起全面更新菜單，平假日皆提供兩種價格方案，最低只要1280元起，即可無限享用超過70道現點壽司與自助吧料理。

圖／翻攝日本美登利壽司（台灣）官網、臉書
圖／翻攝日本美登利壽司（台灣）官網、臉書

根據美登利壽司公告，全新吃到飽方案採雙價制，平日與假日皆適用。「1280元方案」可吃到原本提供的70多道現點壽司，搭配自助吧享用多樣炸物、燒烤、冷盤、沙拉、甜點冰品等餐點；「1680元升級方案」則可再加點13道高級壽司與一品料理，其中包含鮪魚大腹、海膽軍艦、比目魚緣側等高檔選項，對壽司愛好者來說相當具吸引力！

圖／翻攝日本美登利壽司（台灣）臉書
圖／翻攝日本美登利壽司（台灣）臉書

值得一提的是，此次新制實施後，原本平日晚餐與假日統一採1680元收費，如今提供1280元選項，等同變相降價400元。

圖／翻攝日本美登利壽司（台灣）臉書
圖／翻攝日本美登利壽司（台灣）臉書

美登利壽司在台共有兩家分店，皆為日系餐飲集團旗下品牌，台中LaLaport分店為首間採吃到飽經營型態門市，自轉型以來人氣火熱、整點訂位常常秒殺，主打餐點以現點現做新鮮直送的壽司為主，今年6月因應市場與成本曾進行價格上調，如今再推新制回饋消費者，平假日皆提供1280元及1680元兩種吃到飽價格方案，期待壽司控再次回訪。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

壽司 吃到飽 美登利 台中美食

相關新聞

卡位趁現在！新葡苑「港點吃到飽」重磅回歸 加碼「4人同行壽星免費、菜單再升級」一路開到9月底

這裡還有港點吃到飽！不只添好運，新葡苑「推車蒸籠下午茶吃到飽」再度強勢回歸，直接開放到9/30，還加碼推出「4人同行...

逾2萬個座位秒殺！最難訂位Buffet「島語」高雄店開放訂位首日搶翻

漢來美食旗下超人氣自助餐品牌「島語」，南部首家分店高雄漢神店將於8月22日晚餐時段開幕，今日（7月29日）上午11點正式...

假日變便宜了！ 台中「美登利壽司」吃到飽新菜單7/30開跑 最低1280元爽嗑70道現點壽司、加價升級13道料理

壽司控快追！台中「美登利壽司」新菜單最高1680元 假日降價400元爽嗑70道現點壽司＋自助吧

「貴族世家mini」新崛起！全台7縣市都有 299元「排餐+自助吧」CP值爆表 開箱最推「現烤披薩、滷肉飯」吃到飽

吃到飽也吃得巧！連鎖牛排「貴族世家」旗下新型態店「貴族世家mini」持續拓點，主打最低299元即可享用排餐與自助吧，...

身份證有「528」任兩碼！烏魚子、九孔鮑魚吃到飽、免費送牛舌

迎接父親節，馬辣集團集結旗下的10個品牌，推出父親節慶祝活動。8月1日至8月31日期間，凡身份證、健保卡或護照等證件，號...

台北人快訂位！不只台中、高雄 添好運「699元港點吃到飽」8月加開這門市 100分鐘爽嗑星級港點

台北人等到了！添好運「港點吃到飽」8月繼續，除台中JMall店、高雄富民店外，再加碼開放台北信義A8店，北中南都有據點讓你699元吃爆星級港點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。