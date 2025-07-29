假日變便宜了！ 台中「美登利壽司」吃到飽新菜單7/30開跑 最低1280元爽嗑70道現點壽司、加價升級13道料理

來自日本東京銀座的壽司名店「美登利壽司」自進駐台灣以來備受矚目，特別是台中LaLaport分店自今年4月轉型為吃到飽型態後，訂位幾乎天天秒殺。店家近日也宣布，自7/30起全面更新菜單，平假日皆提供兩種價格方案，最低只要1280元起，即可無限享用超過70道現點壽司與自助吧料理。

圖／翻攝日本美登利壽司（台灣）官網、臉書

根據美登利壽司公告，全新吃到飽方案採雙價制，平日與假日皆適用。「1280元方案」可吃到原本提供的70多道現點壽司，搭配自助吧享用多樣炸物、燒烤、冷盤、沙拉、甜點冰品等餐點；「1680元升級方案」則可再加點13道高級壽司與一品料理，其中包含鮪魚大腹、海膽軍艦、比目魚緣側等高檔選項，對壽司愛好者來說相當具吸引力！

圖／翻攝日本美登利壽司（台灣）臉書

值得一提的是，此次新制實施後，原本平日晚餐與假日統一採1680元收費，如今提供1280元選項，等同變相降價400元。

圖／翻攝日本美登利壽司（台灣）臉書

美登利壽司在台共有兩家分店，皆為日系餐飲集團旗下品牌，台中LaLaport分店為首間採吃到飽經營型態門市，自轉型以來人氣火熱、整點訂位常常秒殺，主打餐點以現點現做新鮮直送的壽司為主，今年6月因應市場與成本曾進行價格上調，如今再推新制回饋消費者，平假日皆提供1280元及1680元兩種吃到飽價格方案，期待壽司控再次回訪。

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