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雙北燒肉＋溫體牛拼起來！ 姜滿堂插旗Dream Plaza「99元牛舌」開吃 野牛殿溫體牛「買3送1」每日現宰牛吃爆

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／各業者
圖／各業者

牛肉控站出來！ 雙北牛肉美食圈掀起兩波熱潮，信義區Dream Plaza新開幕的韓式直火燒肉「姜滿堂」，推出99元吃蔥鹽牛舌、超狂三大和牛拼盤；新北人氣火鍋「野牛殿」也不遑多讓，週年慶祭出「買三送一」、加碼烏梅汁無限暢飲。燒烤控、火鍋控還不手刀衝一波？

姜滿堂Dream Plaza信義開幕！99元蔥鹽牛舌＋世界三大和牛一次滿足

圖／姜滿堂提供
圖／姜滿堂提供

「姜滿堂」由全台最大韓式料理集團「豆府」打造，正式進駐台北信義區Dream Plaza，打造超過百席座位與星光閃爍的VIP包廂，讓饕客享受高質感燒肉體驗。開幕首波即起至7/27，祭出限量「99元蔥鹽牛舌」加購活動(原價280元)，再搭配韓式小菜吃到飽，燒肉控絕對心動！

圖／姜滿堂提供
圖／姜滿堂提供

姜滿堂最大亮點的「世界三大和牛拼盤」，只要3380元就能吃到澳洲和牛、日本和牛與美國SRF極黑和牛的精緻口感。更澎湃的選擇「四人海陸組合餐」，包含6款精選牛肉、海鮮拼盤、韓式料理、飲品與韓式小菜吃到飽，一次飽覽陸海美味，售價5988元。即日起至8/31，凡店內用餐滿2000元並綁定豆府會員APP，還能參加抽2萬元VIP包廂消費金、和牛拼盤等多項好禮！

圖／姜滿堂提供
圖／姜滿堂提供

姜滿堂Dream Plaza

地址：台北市信義區松高路11號5樓

電話：02-2758-6568

野牛殿溫體牛火鍋週年慶！牛肉買三送一、烏梅汁喝到飽

老饕想吃台灣在地現宰溫體牛？別錯過「野牛殿溫體牛火鍋」週年慶，於雙北皆有門市，選自雲林芸彰牧場每日直送新鮮牛肉，搭配經典的原味、麻辣與牛筋肉湯底，涮到五分熟的牛肉還會帶點淡淡奶香，柔嫩口感令人一吃上癮。

圖／野牛殿溫體牛火鍋提供
圖／野牛殿溫體牛火鍋提供

迎接野牛殿溫體牛火鍋週年慶，即日起至9/30祭出「牛肉買三送一＋桂花烏梅汁無限暢飲」超殺優惠，凡到店一次點三份牛肉，即贈送一盤市值320元的涮牛肉，再享每壺價值百元的桂花烏梅汁無限續壺，超高CP值，肉肉控快回訪品嚐！

圖／野牛殿溫體牛火鍋提供
圖／野牛殿溫體牛火鍋提供

野牛殿溫體牛 芸彰牧場新莊旗艦店

地址：新北市新莊區中華路一段112號

電話：02-2994-7170

野牛殿溫體牛 芸彰牧場台北長安店

地址：台北市中山區長安東路一段73號

電話：02-2562-1119

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燒肉 牛肉 饕客 Dream Plaza

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