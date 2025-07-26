不只得正、可不可！「清心福全」也撐不住了　7／26起「52款飲品」每杯貴5元

手搖控注意！以親民價格深植人心的「清心福全」，也敵不過原物料與人事雙漲壓力，宣布自7月26日起，全台門市同步調整價格，共52款飲品，每杯全面漲價5元，從人氣招牌隱藏版到冰淇淋、果醋系列都在調整名單中。

手搖市場自今年4月開始，就陸續調價，包括「可不可熟成紅茶」、「龜記茗品」、「Drinkstore水雲朵」等品牌皆調漲，「迷克夏」也在5月進行價格調整，如今連清心福全也撐不住，近日發布漲價公告，表示為適度反應日漸增加的管銷與人事成本，並持續提升飲品與服務的品質，自7月26日起調整部分商品售價，敬啟舊雨新知諒解與支持。

圖／清心福全臉書

清心福全漲價品項公開：

-奶茶系列：奶茶、烏龍奶茶、珍珠奶茶、粉圓奶茶、椰果奶茶、仙草凍奶茶、布丁奶茶、特級奶綠、咖啡凍奶茶、芝麻奶茶、蜂蜜奶茶。

-冰淇淋系列：冰淇淋紅茶、冰淇淋奶茶、紅茶三兄弟。

-冬瓜系列：冬瓜茶、冬瓜菁茶、冬瓜檸檬。

-季節鮮果系列：檸檬汁、檸檬綠茶、金桔檸檬、桔茶、鳳梨紅茶、蜂蜜檸檬。

-果醋系列：蘋果醋、蘋果醋紅茶、蜂蜜蘋果醋、藍莓醋、蜂蜜藍莓醋、蘆薈藍莓醋。

-特調系列：梅子綠茶、蜂蜜綠茶、蜂蜜烏龍、濃情巧克力、頂級可可、情人茶、咖啡奶茶。

-鮮奶／拿鐵系列：鮮奶茶、珍珠鮮奶茶、粉圓鮮奶茶、隱藏版、頂級可可拿鐵、鮮奶冬瓜、茉綠茶凍拿鐵、雙凍拿鐵、珍珠芝麻拿鐵。

-優多系列：優多綠茶、優多檸檬、蘆薈優多綠茶。

-冬季熱飲系列：桂圓茶、桂圓鮮奶茶、薑薑奶茶、薑薑好茶。

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