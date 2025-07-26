夏日果香手搖飲！ 初韻「爆餡舒芙蕾+奶蓋輕乳」買1送1 大苑子葡萄季、微堂麝香果茶限定登場

夏日喝果香手搖好過癮！ 各品牌搶攻夏日飲品市場，從爆餡巧克力舒芙蕾，到濃郁葡萄雪沙、再到果香滿滿的麝香果茶誠意十足，還同步推出限時買1送1、入會禮、滿額贈等多重優惠，讓手搖控邊喝邊賺，快衝一波！

【TrueWin初韻】

圖／TrueWin初韻提供

TrueWin初韻今夏首度以「杜拜巧克力」為主題推出新品，甜點控絕對要鎖定！「杜拜巧克力舒芙蕾」售價150元，選用濕潤綿密的巧克力蛋糕體，內餡塞入來自法國的法芙娜巧克力冰心奶霜，外層再鋪上香脆開心果脆片，搭配Q萌大眼造型超圈粉；「杜拜巧克力輕乳」售價95元，以濃可可搭配清爽奶香，頂層再加上鹹香奶蓋與滿滿開心果碎片，苦甜交織、清爽不膩。

圖／TrueWin初韻提供

歡慶新品上市，TrueWin祭出限時「買一送一」優惠。7月26日、7月27日推「杜拜巧克力冰心舒芙蕾買1送1」，限於基隆廟口、台北饒河、台北南西、台北古亭、樹林保安、新莊後港、三重五華門市；7月26日、7月27日還有「杜拜巧克力輕乳買1送1」，限於楊梅埔心、員林站前、鳳山青年、中壢過嶺門市，優惠限同品項，於每日中午12時至晚上8時限時開跑，每人每日限購2組，每店每日限量100組，數量有限、售完為止。

圖／大苑子提供

2025年夏季，大苑子選擇與彰化大村的葡萄農合作，共同推出一系列以「不紫葡萄」製成的巨峰飲品。不同於以往標準紫色的外觀，這批葡萄雖未轉色完全，卻擁有更純粹的甜度與果香，大苑子將這批葡萄做成冷飲與冰品，以果香療癒味蕾、支持在地農業共好行動。

推出「巨峰葡萄雪沙」(90元/大杯)，選用茉香綠茶作基底，結合綿密葡萄冰沙與Q彈蘆薈果肉，果甜與茶香交織；「巨峰葡萄冰茶」(70元/大杯)以古城錫蘭紅茶為底，微酸香甜的葡萄交織茶香，清爽耐喝；「Red Bull能量大巨峰」 (99元/大杯)結合氣泡飲與果香飲雙重特色，酸甜爽口中還帶著活力感；還有市府夢想店限定的「葡萄玫瑰霜淇淋」(110元/1支)，以葡萄果香與玫瑰花泥細緻融合，打造出輕盈細緻雪酪口感。

加入大苑子會員就能享有各種優惠好禮，7月30日週三會員日可享「羽衣甘藍五蔬果汁（中杯）」優惠價50元。8月起新會員加入可獲得巨峰葡萄冰茶買1送1優惠券與50元折價券，尊寵會員更能每月享有2杯飲品招待與黃金點數20%回饋。只要入會，就能輕鬆把夏天喝進口袋。

【微堂】

主打原葉茶湯與天然果飲的「微堂製茶」，為果茶市場帶來嶄新革新，推出兩款新品，「山茶晴王」選用茶皇47冬片茶為茶底，茶湯清雅不苦澀，帶有淡淡木質與甘潤尾韻，搭配麝香葡萄果泥與Q彈葡萄果凍，入口後茶香先行、果香漸進；「葡爵翠綠」則以茉莉花綠茶為主調，透亮茶湯與麝香葡萄果香交融，再搭配椰果與果粒雙重咀嚼感，整體清新宜人，讓年輕族群一咀嚼就對果茶改觀。

微堂也同步推出父親節活動，自8月5日至8月底，凡購買任一款麝香葡萄果茶，再加購任一飲品，即可獲得「微堂限量品牌保溫袋」乙份，以「不必甜膩也能表心意」為主軸，不僅送出涼爽飲品，也送上父親節祝福。

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