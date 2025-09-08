沒人在用原價吃Buffet！新竹「超強自助百匯」拚了 最低679元爽嗑 回本必吃「爐烤牛排、生食干貝」加碼澎湖美食吃到飽

飯店Buffet優惠多到爆！新竹超人氣大飯店自助百匯「鄉親優惠」再延長，最低730元起即可享用泰國蝦、沙朗牛排、舒芙蕾等多道佳餚；加碼平日下午茶「第二位成人半價」，輕鬆約吃起來！

澎湖美食季主題佳餚。圖／芙洛麗大飯店粉專

新竹芙洛麗大飯店內超夯自助餐廳「食譜自助百匯」自推出鄉親優惠即受在地人好評與支持，現在更加碼延長至9/30，凡是新竹市、新竹縣、桃園市、苗栗縣市民，兩位成人以上、十位成人以下同行並出示證件即享超值鄉親價，平日午餐920元（原價1098元）、平日下午茶730元（原價878元）、平日晚餐1060元（原價1208元）、假日午/晚餐1260元（原價1529元），以上皆已含10%服務費。

圖／芙洛麗大飯店粉專

美國爐烤肋眼、美國沙朗牛排依餐期供應。圖／芙洛麗大飯店官網

圖／芙洛麗大飯店粉專

此外，食譜自助百匯「一路發活動」同步延長到9/30，假日下午茶限定，只要兩位成人同行，且身分證號含「1、6、8」任兩碼（兩碼可來自不同人），即享活動價每人890元。

不僅如此，同步還加開了開學優惠，9/9至9/19之平日下午茶時段，兩位成人同行現享「第二位成人半價」，至多上限6位成人同行、3位成人半價，平均下來每位僅需679元。詳情請見官網說明。

澎湖美食季主題甜點。圖／芙洛麗大飯店粉專

特別一提的是，即日起至9/22，食譜自助百匯檔期主題為「澎湖美食季」，澎湖烤牡蠣、鮮蒸生蠔佐莎莎醬、必吃花枝丸、仙人掌冰棒等多樣澎湖美食與仙人掌甜品統統吃得到，常駐招牌爐烤牛排、生食干貝及泰國蝦更是不容錯過。各式菜色輪番上陣，均以現場提供為準。

食譜自助百匯 Recipe House

地址：新竹市民族路69號1F

訂位專線：03-6238899

