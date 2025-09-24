快訊

再次重判！教保員毛畯珅性侵39童判刑30年 還要併科罰金5億元

成功嶺新兵打靶臉全毀…重傷轉送三總醫治 患者最新狀況曝光

聯大紐約開議！川普政府禁止伊朗代表團逛好市多 原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

「無敵海景+飯店吃到飽」只要450元！CP值稱霸北海岸 親子度假飯店「1人秀證件全桌同享」霸氣優惠到年底

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／薆悅酒店野柳渡假館官網
圖／薆悅酒店野柳渡假館官網

度假飯店晚餐吃到飽450元！北海岸知名親子飯店推出「敦親睦鄰」優惠，每人只要450元即可享用多樣且美味的佳餚，還免收服務費，更直接霸氣優惠到年底。

圖／薆悅酒店野柳渡假館官網
圖／薆悅酒店野柳渡假館官網

圖／薆悅酒店野柳渡假館官網
圖／薆悅酒店野柳渡假館官網

野柳指標飯店「薆悅酒店野柳渡假館」鄰近野柳地質公園，坐擁無敵海景，特別是親子旅遊的住宿首選。即日起至12/30，位於飯店2F「漁人廚房」推出「敦親睦鄰」優惠專案，平日週一至四晚餐時段，同桌只要一人出示設籍萬里、金山、石門、基隆區之身分證，全桌皆享優惠，每人只要450元且不加收服務費。

圖／薆悅酒店野柳渡假館官網
圖／薆悅酒店野柳渡假館官網

圖／薆悅酒店野柳渡假館官網
圖／薆悅酒店野柳渡假館官網

圖／薆悅酒店野柳渡假館粉專
圖／薆悅酒店野柳渡假館粉專

圖／薆悅酒店野柳渡假館官網
圖／薆悅酒店野柳渡假館官網

CP值稱霸北海岸的自助吃到飽「漁人廚房」主打「在地食材、支持小農」並依季節時令推出最新鮮的在地料理，像是熱鍋餐檯區精選10道現做美饌、8道海味開胃菜，再到當季新鮮水果區、生菜沙拉區及甜點、塔拉朵冰淇淋與咖啡、飲品無限暢飲。即便沒有優惠，餐價也是十分親民，早餐成人每位350+10%元，午/晚餐同價平日成人每位530+10%元、假日成人每位660+10%元，孩童收費請見官網

圖／薆悅酒店野柳渡假館粉專
圖／薆悅酒店野柳渡假館粉專

圖／薆悅酒店野柳渡假館官網
圖／薆悅酒店野柳渡假館官網

此外，薆悅酒店還有另一亮點「Ocean Land 親子遊戲室」，更結合用餐推出組合優惠，平日漁人廚房自助午/晚餐+遊戲室只要580元，不僅能夠吃飽飽，還能暢玩有趣機台與百坪設施，提供全新的北海岸體驗還免花大錢。值得一提的是，由於該優惠活動較搶手，如有確定日期建議提前電話預訂。

薆悅酒店野柳渡假館

地址：新北市萬里區野柳里港東路162號之2

漁人廚房 營業時間：午餐12:00-14:00；晚餐第一場17:00-18:30/第二場19:00-20:30

Ocean Land 開放時間：9:30-12:00、13:00-18:00、18:30-22:00

電話：02 7703 5777

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

吃到飽 北海岸 酒店 CP值 薆悅酒店野柳渡假館 親子旅遊 公園

相關新聞

「無敵海景+飯店吃到飽」只要450元！CP值稱霸北海岸 親子度假飯店「1人秀證件全桌同享」霸氣優惠到年底

度假飯店晚餐吃到飽450元！北海岸知名親子飯店推出「敦親睦鄰」優惠，每人只要450元即可享用多樣且美味的佳餚，還免收服務費，更直接霸氣優惠到年底。

統統9折！藏壽司高雄、台南開新店 「吉伊卡哇」文件夾、扇子帶回家

藏壽司「高雄五福光華店」與「永康永大路店」將於9月30日起陸續開始試營運，為慶祝新店開幕，用餐可享限時「9折優惠」。另外...

連3天買1送1！鼎王新品牌「六米麻辣滷味」　麻辣米血、蒜辣豆乾必吃

以麻辣鍋著稱的鼎王餐飲集團，今秋正式跨足滷味市場，於台北西門町商圈推出全新「六米麻辣滷味」，店內提供有銷魂麻辣米血、蒜小...

連8天「買一送一」！ 麻辣燙新星「賴山嶼」4款匠心湯底必試 對中姓名送飲品、加碼蔬菜盲盒限量送

連8天「買一送一」！ 麻辣燙新星「賴山嶼」4款匠心湯底必試 對中姓名送飲品、加碼蔬菜盲盒限量送

拿坡里披薩買大送大、三商炸雞買1送1！必勝客煙燻起司火山餅皮上桌

迎接教師節，三商餐飲集團旗下「三商炸雞」、「三商鮮五丼」、「福勝亭」及「拿坡里披薩．炸雞」共同獻上限時優惠。9月23日至...

豬排定食200元有找！福勝亭「感恩教師節」 不限身分「秀這張圖」即享「定食+副食199元、雙人套餐現省156元」還有8天

託教師節的福！福勝亭感恩教師節，特別推出期間限定「截圖優惠」，單人餐200元有找，雙人餐更現省156元，不限身分只要出示活動圖片都能使用！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。