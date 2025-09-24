「無敵海景+飯店吃到飽」只要450元！CP值稱霸北海岸 親子度假飯店「1人秀證件全桌同享」霸氣優惠到年底

度假飯店晚餐吃到飽450元！北海岸知名親子飯店推出「敦親睦鄰」優惠，每人只要450元即可享用多樣且美味的佳餚，還免收服務費，更直接霸氣優惠到年底。

野柳指標飯店「薆悅酒店野柳渡假館」鄰近野柳地質公園，坐擁無敵海景，特別是親子旅遊的住宿首選。即日起至12/30，位於飯店2F「漁人廚房」推出「敦親睦鄰」優惠專案，平日週一至四晚餐時段，同桌只要一人出示設籍萬里、金山、石門、基隆區之身分證，全桌皆享優惠，每人只要450元且不加收服務費。

CP值稱霸北海岸的自助吃到飽「漁人廚房」主打「在地食材、支持小農」並依季節時令推出最新鮮的在地料理，像是熱鍋餐檯區精選10道現做美饌、8道海味開胃菜，再到當季新鮮水果區、生菜沙拉區及甜點、塔拉朵冰淇淋與咖啡、飲品無限暢飲。即便沒有優惠，餐價也是十分親民，早餐成人每位350+10%元，午/晚餐同價平日成人每位530+10%元、假日成人每位660+10%元，孩童收費請見官網。

此外，薆悅酒店還有另一亮點「Ocean Land 親子遊戲室」，更結合用餐推出組合優惠，平日漁人廚房自助午/晚餐+遊戲室只要580元，不僅能夠吃飽飽，還能暢玩有趣機台與百坪設施，提供全新的北海岸體驗還免花大錢。值得一提的是，由於該優惠活動較搶手，如有確定日期建議提前電話預訂。

地址：新北市萬里區野柳里港東路162號之2

漁人廚房 營業時間：午餐12:00-14:00；晚餐第一場17:00-18:30/第二場19:00-20:30

Ocean Land 開放時間：9:30-12:00、13:00-18:00、18:30-22:00

電話：02 7703 5777

