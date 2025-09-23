故宮免費參觀！南北院迎「世界觀光日」免門票 「民間版故宮三寶之一」坐鎮北院、南院「特展+常設展」一次看滿
朝聖國寶免門票！9/27世界觀光日，故宮博物院南北院區皆開放免費參觀，正逢「肉形石」於北院展出，值得安排行程親見國寶的歷史魅力。
故宮博物院免費參觀！本週六9/27為世界觀光日，故宮北院第一展覽館及南院同步開放免費參觀，邀請民眾在教師節連假來趟穿梭古今的文藝之旅。
有「民間版故宮三寶」美譽的「肉形石」坐鎮北院第一展覽館302陳列室展出；而另一寶翠玉白菜雖出征捷克特展，但有「翠玉小白菜」及「翠玉白菜花插」同樣值得一探。南部院區則有清代金銀飾件特展、乾清宮尋寶特展與人氣國寶展「忽必烈和他的時代」，都能趁著開放日一次看齊。
值得注意的是，北院第二展覽館「從印象派到現代主義─美國大都會博物館名作展」仍需購票入場。此外，配合連續假期，故宮北院下週一9/29特別開放參觀，行程安排不怕碰壁。
