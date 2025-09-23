快訊

棒球亞錦賽／超強！中華隊10比0提前7局扣倒南韓 分組第一晉級複賽

花蓮堰塞湖溢流泥水傾瀉光復 抱電桿婦人自行脫困！女兒留言報平安

獨／新青安鬆綁房貸水龍頭9月開多大？行庫最新數據透露3訊息

故宮免費參觀！南北院迎「世界觀光日」免門票 「民間版故宮三寶之一」坐鎮北院、南院「特展+常設展」一次看滿

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／本報系資料照、故宮南院提供
圖／本報系資料照、故宮南院提供

朝聖國寶免門票！9/27世界觀光日故宮博物院南北院區皆開放免費參觀，正逢「肉形石」於北院展出，值得安排行程親見國寶的歷史魅力。

故宮北院。圖／本報系資料照
故宮北院。圖／本報系資料照

故宮博物院免費參觀！本週六9/27為世界觀光日，故宮北院第一展覽館及南院同步開放免費參觀，邀請民眾在教師節連假來趟穿梭古今的文藝之旅。

故宮北院戶外空間「至善園」擁有仿古宋明庭園景緻。圖／故宮博物院提供
故宮北院戶外空間「至善園」擁有仿古宋明庭園景緻。圖／故宮博物院提供

民間版故宮三寶有〈翠玉白菜〉、〈肉形石〉和〈毛公鼎〉。圖／故宮提供
民間版故宮三寶有〈翠玉白菜〉、〈肉形石〉和〈毛公鼎〉。圖／故宮提供

有「民間版故宮三寶」美譽的「肉形石」坐鎮北院第一展覽館302陳列室展出；而另一寶翠玉白菜雖出征捷克特展，但有「翠玉小白菜」及「翠玉白菜花插」同樣值得一探。南部院區則有清代金銀飾件特展、乾清宮尋寶特展與人氣國寶展「忽必烈和他的時代」，都能趁著開放日一次看齊。

國立故宮博物院南部院區。圖／故宮南院提供
國立故宮博物院南部院區。圖／故宮南院提供

值得注意的是，北院第二展覽館「從印象派到現代主義─美國大都會博物館名作展」仍需購票入場。此外，配合連續假期，故宮北院下週一9/29特別開放參觀，行程安排不怕碰壁。

圖／國立故宮博物院南部院區粉專
圖／國立故宮博物院南部院區粉專

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

故宮 展覽 免門票 世界觀光日 教師節 連假

相關新聞

故宮免費參觀！南北院迎「世界觀光日」免門票 「民間版故宮三寶之一」坐鎮北院、南院「特展+常設展」一次看滿

朝聖國寶免門票！9/27世界觀光日，故宮博物院南北院區皆開放免費參觀，不僅有「民間版故宮三寶之一」坐鎮北院，...

萬聖裝扮第二人只要15元！ 「義大世界萬聖月」必玩亮點 萬聖趴、大遊行、AI換臉秒變鬼片主角

萬聖裝扮第二人只要15元！ 「義大世界萬聖月」必玩亮點 萬聖趴、大遊行、AI換臉秒變鬼片主角

高雄僅存「百貨空中樂園」突傳10月起休園 網驚：千萬別收 我的回憶

全台碩果僅存的百貨空中樂園即將暫時休業！位於高雄大立百貨頂樓的「空中樂園」稍早在臉書專頁宣告，將於10月起休園，由於這裡...

秋遊好風光！「太平山蹦蹦車」10月1日恢復全線通車

【旅奇傳媒/編輯部報導】太平山國家森林遊樂區熱門的蹦蹦車在2024年7月因凱米颱風受損後，歷經一年多的災害復建工程，將於2025/10/01起全線恢復通車，屆時遊客可再度搭乘蹦蹦車往返「太平山站—茂興

「水果四大金剛」收集了沒？ 苗栗隱藏版「自駕遊免費景點」 親子打卡「巨型守護神公仔」萌翻天

自駕遊必踩景點！ 苗栗隱藏版「水果四大金剛」免費拍 親子收集「巨型守護神」打卡點萌翻天

限時2天「台南這些古蹟」免費開放！2025「全國古蹟日」免門票 文藝一日遊「國定古蹟、市定古蹟到歷史建築」全集齊

限時兩天「台南這些古蹟」免費開放！2025「全國古蹟日」定在9/20、9/21，台南響應古蹟日特別開放「8個文化古蹟」免費參觀，邀請民眾安排來趟古蹟一日遊！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。