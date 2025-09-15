快訊

岩手縣影像物件展！台北4家文青咖啡登場

東日本大震災海嘯傳承館入口面向海測。　圖：向日遊／提供
【旅奇傳媒／日本部報導】東北岩手縣幅員遼闊，從雄偉山川到歷史文化，兼具自然與人文的深厚底蘊。近年因台灣虎航開航花卷機場，讓台灣旅客能更方便探索岩手之美。遊客可先搭機場巴士約45分鐘抵達盛岡市區，便能展開一趟自然與文化交織的旅程。

值得一提的是，岩手縣和深受年輕攝影族喜愛的部落客「Banbi 斑比，旅行生活計畫」合作，在台北4家文青咖啡館舉辦岩手影像物件展，各咖啡館以不同主題展出，展現岩手魅力。前往看展並於社群分享照片即能參加花卷溫泉飯店一泊二食抽獎，現場也提供岩手縣觀光 DM 與明信片免費索取（數量有限、送完為止）。

DATA／「一期一會！那些令人感動的岩手款待」影像物件展

展覽期間：2025/09/12（五）～10/01（三）

・展覽地點：

　◎ 嘎哩咖啡｜展出「岩手12定番」，造訪岩手必去必買必看全收錄。

　◎ 菸花 Op.118.2｜展出岩手鐵道 & 三陸沿岸的動人景致。

　◎ 某咖啡｜展出岩手櫻花，重現春天粉櫻美景。

　◎ 三頁同｜展出小海女與物件展，首次空運小海女服裝來台展出！

　※ 進入4家咖啡店內看展需消費，低消須符合各店規定。

・更多資訊請上「岩手好好玩 」臉書粉絲專頁

想感受岩手的大地魅力，位於盛岡近郊的小岩井農場是不容錯過的第一站。這座擁有百年以上歷史的農場，是日本最大規模的民營牧場，園區內的文化財建築與牧場景觀展現近代農業的發展。遊客可近距離接觸動物們，並在園內餐廳享用以自家品牌牛乳與乳製品製作的美食，為旅程揭開溫暖序幕。

▲小岩井農場自產乳製品。　圖：向日遊／提供
接著沿著 JR東北本線往南，不到一小時即可抵達世界文化遺產－平泉中尊寺。寺內最具代表性的「金色堂」以整座建築貼滿金箔而聞名，雕刻精緻，散發平安時代的佛教藝術氣息。秋季時分，紅葉將寺院染上繽紛色彩，更是攝影愛好者爭相捕捉的畫面。

▲平泉中尊寺－金色堂。　圖：向日遊／提供
若想從歷史走入當代，位於沿岸的陸前高田則提供另一種深刻體驗。2011年東日本大震災重創此地，如今「東日本大震災海嘯傳承館」完整保存了震災遺跡與影像，提醒人們防災的重要性。參觀後，旅客可順道前往「Salon de Royal高田本店」，品嚐以當地食材製作的巧克力與甜點，象徵災後重生的希望。

▲Salon de Royal 高田本店以當地自產原料製作各式巧克力甜點。　圖：向日遊／提供
最後推薦一遊江刺的藤原之鄉歷史園區。這座占地約20公頃的主題園區，重現平安時代貴族宅邸與寺院，原為大河劇《炎立》的拍攝地，如今成為體驗歷史文化的觀光勝地。遊客能換上平安時代服飾「十二單」，或參加傳統弓道體驗，尤其在秋季紅葉時分，更能感受穿越時空的氛圍。

▲藤原之鄉歷史園區可以進行弓道體驗。　圖：向日遊／提供
