快訊

接受《時代》專訪 李在明曝美方談判「獅子大開口」：若接受我早被彈劾

謝宜容哭滿全場…未獲緩刑原因曝 合議庭：違法量身訂做且逼迫下屬

日職／古林睿煬回來了！火腿登錄一軍 預計切換到中繼

夢幻萬聖村來了！ 桃園華泰「南瓜谷魔法村」展至10/31　4米南瓜燈塔、巨型咒語書 夜晚點燈超浪漫

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城
圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城

萬聖節氛圍滿點！每年最受期待的就是萬聖節佈景來了，桃園 GLORIA OUTLETS華泰名品城提前引爆萬聖檔期，從即日起到10/31，將一期廣場化身為全台最夢幻的「南瓜谷魔法村」，瞬間闖入童話故事現場，免費開放給大小朋友入園打卡。

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城
圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城

2025萬聖限定「南瓜谷魔法村」設施共有３大必拍亮點，現場每一處都超好拍，不管是親子遊或情侶約會，都能拍出濃濃萬聖氛圍。

．４公尺大王南瓜燈塔：高聳的南瓜燈塔是魔法村的守護神，夜晚點燈後閃耀暖光，氛圍瞬間浪漫滿分。

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城
圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城
圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城

．巨型咒語書：村口迎賓的超大書本，像是直接打開了通往魔法世界的入口。

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城
圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城
圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城

．月光噴泉：石作雙層噴泉在夜色中閃爍白光，傳說是整座村子的魔法能量來源。

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城
圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城

除了夢幻場景，華泰名品城還貼心加碼互動活動，於10/18、10/19、10/25、10/26的下午４點，只要到「大王南瓜燈塔」附近集合並追蹤官方社群，就能免費拿到「限量魔法小車與萬聖糖果」，數量有限，送完為止，超適合帶小朋友一起來放電。

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城
圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城

另外，本季新消息，超人氣潮玩品牌 POP MART 進駐二期噴水池廣場，開出台灣商場最大規模門市，展出最齊全的 THE MONSTERS、DIMOO 與 ZSIGA 系列，喜歡盲盒收藏的粉絲也別錯過。

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城
圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

相關新聞

夢幻萬聖村來了！ 桃園華泰「南瓜谷魔法村」展至10/31　4米南瓜燈塔、巨型咒語書 夜晚點燈超浪漫

夢幻萬聖村來了！「南瓜谷魔法村」展至10/31　4米南瓜燈塔、巨型咒語書 夜晚點燈超浪漫

中壢美食地圖｜這3家高顏值冰品太欠吃，IG爆紅不是沒道理！

中壢的夏天，不只有熱，還藏著讓人一試成主顧的冰店寶藏！這次小編特地實踩三間中壢人氣冰品小店，從日系懷舊風、文青感水果刨冰，到抹茶控愛到不行的雪花冰，每一間都各有亮點。準備好了嗎？跟著小編一起冰進這趟超涼快的中壢甜點地圖吧！

苗栗隱藏版拍照熱點！獅潭老街「神秘小徑彩繪牆」帶你秒飛動畫王國

走進苗栗獅潭老街，別以為只有古樸街景等著你，還藏著一條讓人驚呼連連的「神秘小徑」！這裡不只彩繪出經典動畫角色，還讓人一秒置身奇幻世界。

一周只營業4天！ 桃園CP值平價質感冰店「秋剛的松被偷CK’Sorbetto」招牌必點超級芒果爽

udn走跳美食／大海愛上藍天旅遊日記分享 桃園知名冰店-陳秋剛綿綿冰居然有分店了，想當然來嚐鮮，隱身在小檜溪重劃溪區裡，若不是網友介紹，真的很難發現，這裡不僅有自製天然手工綿綿冰，還有咖啡飲品平

一顆8元銅板價！桃園南門市場小點心「風城雞蛋糕」6入40元 梅花造型雞蛋糕濃濃懷舊古早味

udn走跳美食／艾瑪 桃園市區人氣小點心《風城雞蛋糕》，營業多久時間不知道？但它早已是許多小孩從小吃到大的回憶，以前一份只要25元，如今漲到40元，但依舊吸引老顧客前來買，一早七點就到市場小

桃園龜山超人氣冰店！「超級芒果爽+火龍果」好澎湃，三球綿綿冰夏日消暑首選

udn走跳美食／艾瑪 炎炎夏日就是要來碗《陳秋剛綿綿冰》！龜山這間在地超人氣綿綿冰，吃過N次我卻沒寫半次，桃園市與新莊都開起分店，冰品真材實料，綿綿冰口味選擇多，從傳統北港花生到季節限定芒果都有

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。