夢幻萬聖村來了！ 桃園華泰「南瓜谷魔法村」展至10/31　4米南瓜燈塔、巨型咒語書 夜晚點燈超浪漫

萬聖節氛圍滿點！每年最受期待的就是萬聖節佈景來了，桃園 GLORIA OUTLETS華泰名品城提前引爆萬聖檔期，從即日起到10/31，將一期廣場化身為全台最夢幻的「南瓜谷魔法村」，瞬間闖入童話故事現場，免費開放給大小朋友入園打卡。

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城

2025萬聖限定「南瓜谷魔法村」設施共有３大必拍亮點，現場每一處都超好拍，不管是親子遊或情侶約會，都能拍出濃濃萬聖氛圍。

．４公尺大王南瓜燈塔：高聳的南瓜燈塔是魔法村的守護神，夜晚點燈後閃耀暖光，氛圍瞬間浪漫滿分。

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城

．巨型咒語書：村口迎賓的超大書本，像是直接打開了通往魔法世界的入口。

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城

．月光噴泉：石作雙層噴泉在夜色中閃爍白光，傳說是整座村子的魔法能量來源。

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城

除了夢幻場景，華泰名品城還貼心加碼互動活動，於10/18、10/19、10/25、10/26的下午４點，只要到「大王南瓜燈塔」附近集合並追蹤官方社群，就能免費拿到「限量魔法小車與萬聖糖果」，數量有限，送完為止，超適合帶小朋友一起來放電。

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城

另外，本季新消息，超人氣潮玩品牌 POP MART 進駐二期噴水池廣場，開出台灣商場最大規模門市，展出最齊全的 THE MONSTERS、DIMOO 與 ZSIGA 系列，喜歡盲盒收藏的粉絲也別錯過。

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城

