快訊

剛考到駕照載狗兜風！黑柴坐副駕「沿路嚶嚶叫」 眼神充滿不信任怕爆

孫德榮談愛徒于朦朧「像親兒子」 籲查出真相：讓他走得有尊嚴

柯文哲交保北檢抗告 理由為何連同業法官都看不下去？

搶先一步搞怪！ 高雄草衙SKM Park化身「鬼魅南瓜鎮」 必拍6大打卡點＋驚悚實境戰等你挑戰

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／SKM Park Outlets 高雄草衙 FB
圖／SKM Park Outlets 高雄草衙 FB

萬聖節還沒到，高雄已經搶先一步開嗨！SKM Park Outlets高雄草衙即日起變身「鬼魅南瓜鎮」，打造南台灣最盛大的萬聖場景，從白天拍美照到夜晚沉浸驚悚氛圍，都能讓你感受到濃濃的萬聖節氣息！

圖／SKM Park Outlets 高雄草衙 FB
圖／SKM Park Outlets 高雄草衙 FB

六大鬼魅打卡點 超殺氣氛一次蒐集

圖／SKM Park Outlets 高雄草衙 FB
圖／SKM Park Outlets 高雄草衙 FB

今年園區規模大升級，光是大道東中央廣場的「南瓜軍團祭壇」就超吸睛，南老大帶領巨型南瓜王和小惡靈一起現身，氣勢滿點；逛到戶外購物街區，還能看到「鬼魅南瓜軍團」出沒，整片漂浮的南瓜燈海點亮黑夜，氣氛驚悚又浪漫。

圖／SKM Park Outlets 高雄草衙 FB
圖／SKM Park Outlets 高雄草衙 FB

圖／SKM Park Outlets 高雄草衙 FB
圖／SKM Park Outlets 高雄草衙 FB

別錯過旋轉樓梯化身的「屍王鬼域」，陰森氛圍讓人頭皮發麻；北空橋鐘塔下則有「魔窟」登場，巨型南瓜彷彿暗藏魔法結界，成為遊客必拍焦點。大道西區更被「殺人魔追獵場」佔據，血手印、血腳印滿布，宛如走進驚悚電影場景；最後，鈴鹿賽道樂園售票中心的「幽獄裂縫」更是毛骨悚然，玻璃上浮現的鬼影，讓人感覺人間與幽冥只有一線之隔。

圖／SKM Park Outlets 高雄草衙 FB
圖／SKM Park Outlets 高雄草衙 FB

萬聖限定演出 10/4盛大開場

除了場景佈置，今年還有萬聖節限定演出「惡靈來襲 南瓜鎮封印戰」，首場將於10/4 晚間6點半熱鬧登場，邀大家一起迎戰惡靈，想提前感受萬聖節驚悚氛圍。

圖／SKM Park Outlets 高雄草衙 FB
圖／SKM Park Outlets 高雄草衙 FB

圖／SKM Park Outlets 高雄草衙 FB
圖／SKM Park Outlets 高雄草衙 FB

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

相關新聞

搶先一步搞怪！ 高雄草衙SKM Park化身「鬼魅南瓜鎮」 必拍6大打卡點＋驚悚實境戰等你挑戰

搶先一步搞怪！ 高雄SKM Park化身「鬼魅南瓜鎮」 必拍6大打卡點＋驚悚實境戰等你挑戰

11月起發放！ 澎湖拼冬遊 入住就送「500元消費券」 領取條件公開、加碼9大場館免費玩

11月起發放！ 澎湖拼冬遊 入住就送「500元消費券」 領取條件公開、加碼9大場館免費玩

2025「卡比胖拉」佔領台南安平！ 12公尺巨型氣偶＋50隻水豚大軍泡湯賣萌 假日市集+燈光秀一路嗨到10月

2025「卡比胖拉」佔領台南安平！ 12公尺「巨型氣偶」＋50隻「水豚大軍」泡湯賣萌 煙火秀+燈光秀一路嗨到10月

2025「府城漢堡啤酒節」回來了！晶英酒店攜手職人推「呷堡趁燒」餐盒，還有數十種漢堡必吃

台南向來是饕客心中的美食聖地，今年9月13、14日將在小西門國泰置地廣場迎來「第七屆府城漢堡啤酒節」。活動以「火」為主題，象徵台南人對料理溫度與熱情的堅持。現場不僅集結十多家特色漢堡名店，更串聯冰品、甜點、精釀啤酒與手作市集，還有街頭藝人現場演出、推啤酒比賽與活力帶動跳，從白天一路嗨到夜晚，讓味蕾與氣氛同時升溫。

「迪士尼探險號」郵輪首航延期！各家退費方案看這裡 航程、商品5折

亞洲第一艘迪士尼遊輪「迪士尼探險號Disney Adventure」今（11日）公告，首航將延至2026年3月10日開航...

姓名有任一同音字、入園免門票！薰衣草森林加碼霜淇淋買一送一

現代人尋求自我療癒，也掀起一股懷舊復古風潮。這波「老派浪漫」已成為年輕世代的生活選項之一。呼應這股潮流，知名療癒聖地「薰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。