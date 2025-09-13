搶先一步搞怪！ 高雄草衙SKM Park化身「鬼魅南瓜鎮」 必拍6大打卡點＋驚悚實境戰等你挑戰

萬聖節還沒到，高雄已經搶先一步開嗨！SKM Park Outlets高雄草衙即日起變身「鬼魅南瓜鎮」，打造南台灣最盛大的萬聖場景，從白天拍美照到夜晚沉浸驚悚氛圍，都能讓你感受到濃濃的萬聖節氣息！

圖／SKM Park Outlets 高雄草衙 FB

六大鬼魅打卡點 超殺氣氛一次蒐集

圖／SKM Park Outlets 高雄草衙 FB

今年園區規模大升級，光是大道東中央廣場的「南瓜軍團祭壇」就超吸睛，南老大帶領巨型南瓜王和小惡靈一起現身，氣勢滿點；逛到戶外購物街區，還能看到「鬼魅南瓜軍團」出沒，整片漂浮的南瓜燈海點亮黑夜，氣氛驚悚又浪漫。

圖／SKM Park Outlets 高雄草衙 FB

圖／SKM Park Outlets 高雄草衙 FB

別錯過旋轉樓梯化身的「屍王鬼域」，陰森氛圍讓人頭皮發麻；北空橋鐘塔下則有「魔窟」登場，巨型南瓜彷彿暗藏魔法結界，成為遊客必拍焦點。大道西區更被「殺人魔追獵場」佔據，血手印、血腳印滿布，宛如走進驚悚電影場景；最後，鈴鹿賽道樂園售票中心的「幽獄裂縫」更是毛骨悚然，玻璃上浮現的鬼影，讓人感覺人間與幽冥只有一線之隔。

圖／SKM Park Outlets 高雄草衙 FB

萬聖限定演出 10/4盛大開場

除了場景佈置，今年還有萬聖節限定演出「惡靈來襲 南瓜鎮封印戰」，首場將於10/4 晚間6點半熱鬧登場，邀大家一起迎戰惡靈，想提前感受萬聖節驚悚氛圍。

圖／SKM Park Outlets 高雄草衙 FB

圖／SKM Park Outlets 高雄草衙 FB

