爸媽崩潰！ 新加坡迪士尼探險號郵輪「亞洲首航延期至2026」　旅客已訂機票苦喊：賠慘了

迪士尼迷哭哭！ 不少親子家庭原本準備年底飛向新加坡，迎接亞洲第一艘迪士尼郵輪「Disney Adventure」首航，但迪士尼官方昨(10)日突然宣布，因造船進度延誤因素，首航日期將延至2026年3月10日，震撼彈消息讓許多早早訂好機票、住宿的爸媽們直呼「崩潰！」，官方也同步祭出補償措施。

圖／@disneycruiseline

「Disney Adventure」迪士尼探險號是艘首度在亞洲部署的郵輪，也是全球迪士尼迷矚目的夢幻新船。船上將打造專屬迪士尼角色互動體驗、沉浸式表演劇場，以及結合米奇米妮、漫威、冰雪奇緣等主題的 特色餐廳與休閒設施，甚至還有親子水上樂園與驚喜遊行等等，被視為海上版的「迪士尼樂園」，迎得親子界的高度期待。

圖／@disneycruiseline

圖／@disneycruiseline

不少家庭原本計畫於2025年12月15日帶孩子體驗夢幻首航，但延期消息一出，立刻引發許多早已規劃行程的爸媽直呼「不能退機票住宿要賠慘了」、「原本小孩超期待，現在要多等半年」、「機酒都已經訂了，哭暈」，更有人無奈表示「沒想到迪士尼郵輪也會延期」。官方仍同步祭出補償措施，包含票價5折優惠、全額退費等，盼能安撫受影響的粉絲。

★針對「首航旅客」補償方案

原先搶下「Disney Adventure」2025年首航船票的旅客，不必擔心訂位被取消，官方表示會自動幫大家轉至新的首航日期2026年3月10日，同時加碼提供一次「票價五折」優惠。若無法配合新時間，也能在2025年9月21日前申請退款，且未來仍可保留一次5折優惠機會。

★對於「非首航旅客」安排

至於原本2026年3月12日前航程的乘客，則會自動退回全額費用，同時獲得一次未來航程5折票價優惠，必須在2026年3月31日前完成重新預訂，出發日最晚可至2027年3月31日。相關優惠會在2025年10月8日前直接顯示於會員帳號中，供旅客後續使用。

圖／@disneycruiseline

