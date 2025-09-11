聽新聞
海外首店插旗信義A11！ 日本「Dom Dom漢堡」10／1開幕 限定吉祥物玩偶同步登場
速食迷、漢堡控注意！日本第一家漢堡連鎖品牌「Dom Dom漢堡」即將在台灣亮相，選址台北新光三越信義新天地A11館，預計於10月1日正式開幕，這也是品牌首度進軍海外市場。讓大家不必飛日本，就能吃到「整隻軟殼蟹漢堡」和「厚蛋燒漢堡」高人氣話題漢堡！
目前全日本共有29家分店的「Dom Dom漢堡」，創立於1970年，是日本歷史最悠久的速食漢堡品牌，甚至比麥當勞進入日本還早一年，憑藉獨特創意菜單在日本累積大批粉絲。
「Dom Dom漢堡」這回插旗台北信義A11館B2美食街，除了經典的牛肉漢堡、雞塊，還將同步推出軟殼蟹、厚蛋燒等人氣口味。海外首店也會限量推出大象吉祥物周邊玩偶，收藏價值滿滿。更規劃每月限定漢堡，讓粉絲一嚐就上癮！
對於此次選擇台灣台北作為首站，新光三越最高顧問田中豐彥表示，期待Dom Dom漢堡不僅帶來全新速食體驗，更能促進台日飲食文化交流。象奔奔國際餐飲有限公司總經理鍾季軒則透露，將從品牌在地化、營運策略到行銷推廣，全面打造屬於台灣市場的Dom Dom日式漢堡文化體驗，象徵品牌勇於突破、積極跨出的精神。
