壽星免費、晚鳥買1送1！ 南京復興最強吃到飽「日本美食祭」回歸 4大優惠吃爆F1和牛、威靈頓牛排

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／JR東日本大飯店官網
圖／JR東日本大飯店官網

吃到飽控注意！JR東日本大飯店台北Brilliant鉑麗安全日餐廳，即日起至11月4日再度推出「日本美食祭Part 2」，延續第一波的熱烈迴響，這次升級加入更多和牛、海鮮與經典洋食，從威靈頓牛排到炙燒握壽司統統吃得到，還加碼推出多重優惠！

圖／JR東日本大飯店官網
圖／JR東日本大飯店官網

「日本美食祭Part2」以日本F1牛肉為核心，亮點菜色包括：外層金黃、內裡軟嫩的「威靈頓牛排佐馬德拉酒醬」、厚切牛肉片搭配蒜香醬的「牛肉丼」、鹹甜交織的「和牛時雨煮配炸豆腐」，以及油花豐潤的「香煎和牛排佐松露醬」等，全面升級餐飲體驗。

圖／JR東日本大飯店官網
圖／JR東日本大飯店官網

圖／JR東日本大飯店官網
圖／JR東日本大飯店官網

日式洋食系列亦不能錯過，東京車站飯店的招牌「牛肉咖哩飯」、肥美的「蒜香奶油烤生蠔」、焦香細嫩的「味噌香蔥烤魚」、以及居酒屋風滿滿的「名古屋炸雞翅」。生食控則可鎖定四款炙燒握壽司：鮭魚、和牛、天使紅蝦、燻鴨胸；甜點包括黑糖蕨餅、胡麻奶酪、炙燒奶酪、紅豆湯，統統不馬虎！

圖／JR東日本大飯店官網
圖／JR東日本大飯店官網

Brilliant鉑麗安全日餐廳推出四大優惠方案：

．「慶開學優惠」：平日週一至週四午晚餐、週五午餐，線上訂位4人以上並備註「慶開學」，即可享75折（最多10人）。

．「壯世代專屬」：60歲以上平日午餐可享65折，出示證件即可。

．「LINE@晚鳥買一送一」：加入官方LINE@好友，週一至週四晚間8點後入場用餐，可享買1送1。

．「壽星優惠」：四人同行，其中一位當月壽星免費。

