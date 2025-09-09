快訊

180元就能吃到飽！ 「這一小鍋」限定店超狂週年慶 爽嗑自助吧、加69元肉肉無限續、軍警消醫護再享優惠

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／這一小鍋粉專、這一鍋集團提供
圖／這一小鍋粉專、這一鍋集團提供

火鍋控們注意啦！超高CP值的「這一小鍋」迎來週年慶，直接推出超狂回饋「桃園藝文店、新莊輔大店」限定優惠，自助吧只要180元就能吃到飽，加碼再用銅板價加購，就能爽嗑肉品無限續，整個九月怎麼吃都划算！

圖／這一鍋集團提供
圖／這一鍋集團提供

「這一小鍋」主打一人一鍋，北中南共有超過20間門市，裝潢氛圍舒適又有質感，火鍋套餐價位平常落在239元～500元之間，這次週年慶祭出史上最低價，只有桃園藝文店、新莊輔大店兩間限店開跑，自助吧180元起就能爽爽嗑。

圖／這一鍋集團提供
圖／這一鍋集團提供

自助吧誠意滿滿，超過20款新鮮食材通通任你夾，從時蔬、蟹條、貢丸、小香腸到火鍋料應有盡有，還有飲料吧、霜淇淋無限供應。想吃肉的饕客更不能錯過，加購只要69元就能無限享用豬梅花或雞胸肉，79元再升級培根豬也能吃到飽，直接讓你大口吃肉大口喝飲料，超級過癮！

圖／這一小鍋粉專
圖／這一小鍋粉專

圖／這一小鍋粉專
圖／這一小鍋粉專

另外，即日起至9/25，「這一鍋餐飲集團」同步推出「金多謝感謝季」，軍警消、醫護、記者、教師等，平日限定週一到週四優惠，只要出示相關證明並加入集團APP會員，還可享有主餐「第2件66折優惠」（湯頭另計），最適合小資族揪團開鍋！

圖／翻攝這一小鍋官網
圖／翻攝這一小鍋官網

圖／這一鍋集團提供
圖／這一鍋集團提供

