註冊繳費單別丟！ ９月爽吃「開學季美食優惠」 牛排免費、咖啡35折、飯店晚餐「4人同行1人免費」、學生證送韓式五花肉

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者
圖／各業者

9月開學季，不少餐飲品牌祭出專屬優惠持續開吃！不僅讓學生能用更省的價格大啖美食，還能幫父母荷包減壓，這回為大家整理出全台多家飯店與餐飲品牌的「開學季優惠懶人包」，從4人同行1人免費自助餐、咖啡35折、炸雞套餐送五花肉，到牛排免費吃、串燒買一送一等，絕對能讓同學吃吃得開心。

● 台北天成大飯店

圖／台北天成飯店提供
圖／台北天成飯店提供

台北天成大飯店推出超殺「4人同行1人免費」優惠，即日起至10/31於百合西餐廳晚餐時段，憑註冊單或學雜費收據即可享優惠。同時加入會員，還能獲得造型資料夾，吃美食之餘也幫開學準備文具。

● 台北花園大酒店

圖／台北花園大酒店提供
圖／台北花園大酒店提供

即日至9/30止，饗聚廚房、花園thai thai雙人同行，招待一名兒童免費用餐。饗聚廚房自助餐檯有海鮮、現切肉品到精緻甜點；花園thai thai則以泰式輕食沙拉吧搭配冰淇淋最吸睛。另有PRIME ONE牛排館推出「4人同行」即贈葡萄酒或果汁優惠，為開學季增添儀式感。

● 85℃

圖／春三朝午提供
圖／春三朝午提供

咖啡控不能錯過！85℃在9/9當天上午10點到晚上10點，推出中大杯咖啡第二杯35折活動。以大杯美式為例，兩杯只要101元，平均一杯50.5元，最高省下69元，寄杯卡更能一次省345元。

● 摩斯漢堡

圖／摩斯漢堡提供
圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡強打「元氣早餐45元起」，多款雙人套餐限時優惠299元起，包括大麥珍珠堡系列、摩斯鱈魚堡搭配雞塊、薯條與飲料組合，最高可省66元。即日起至9/30還有「MOS Order跨店取」專屬優惠，經典套餐兩組398元起，學生開學更划算。

● bb.q CHICKEN

開學應援餐。圖／bb.q CHICKEN提供
開學應援餐。圖／bb.q CHICKEN提供

韓式炸雞品牌bb.q CHICKEN祭出「開學應援餐」，包含炸雞、海鮮煎餅、起司球與飲料，限時999元。即日起至9/30平日憑學生證或穿學生服，消費滿669元還能免費吃「五花肉肉包起來」，直接送出韓式熱銷料理。

● 春三朝午

圖／春三朝午提供
圖／春三朝午提供

台中超人氣餐廳春三朝午推出「早鳥送牛排」活動，自9/9至9/23平日限定，每天12組幸運兒可免費享嫩煎牛排一份。只要前一天訂位並於用餐時主動告知，並分享活動貼文，就有機會把牛排吃到十分飽足。

● 柒息地串燒

圖／柒息地串燒提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／柒息地串燒提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

居酒屋品牌柒息地串燒則獻上「父母慶祝限定」，即起至9/14推出「天使紅蝦買一送一」，讓辛苦的爸媽和朋友舉杯同樂歡呼。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

