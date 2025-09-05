快訊

一「堡」入魂！ 摩斯台北大巨蛋限定「炸肉餅棒球堡」每日限量應援 搭個人餐249元超值划算

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／摩斯漢堡提供
圖／摩斯漢堡提供

棒球迷尖叫吧！熱血中華職棒正打得火熱，摩斯漢堡也跟進應援，MOS台北大巨蛋店端出獨家新品「炸肉餅棒球堡」，外型酷似棒球，酥脆肉餅搭上鹽蔥照燒醬，每日限量開賣，完全是球迷觀賽必吃的應援美食。

圖／摩斯漢堡提供
圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡台北大巨蛋店自即日(9/5)起推出獨家新品「炸肉餅棒球堡」，以熱血棒球魂為靈感，每日限量販售，售完為止，絕對是職棒迷們衝現場的最佳理由。

圖／摩斯漢堡提供
圖／摩斯漢堡提供

這款「炸肉餅棒球堡」售價119元，使用台灣優質前腿豬絞肉搭配洋蔥與雞蛋調味，再裹上特製漿粉酥炸，外層酥脆、內餡軟嫩多汁。搭配爽脆高麗菜絲與棒球造型雪白麵包，最後澆淋鹽蔥照燒醬，不只外型超逼真，每一口更能嚐到濃郁咖哩風味與多層次口感，讓人越吃越涮嘴。

圖／摩斯漢堡提供
圖／摩斯漢堡提供

球迷想要吃得更過癮，還能選擇超值個人餐249元組合，包含「炸肉餅棒球堡、摩斯雞塊、黃金地瓜薯條、大杯冰紅茶」，不管是現場應援還是揪朋友觀賽，都能邊看比賽邊大口享用美食。

