又有東京人氣名店來台！「BREAD, ESPRESSO &」10/1抵台！開幕地點、必買麵包1次看

又有東京人氣名店來台！日本表參道人氣麵包咖啡館「BREAD, ESPRESSO &」即將再度登台，首家分店選在台北西門町寶慶路，並宣布於10月1日正式開幕。以「讓日常多一點幸福」為核心精神，品牌希望把東京的生活氛圍與烘焙美味帶進台灣街頭，消息一出立刻引起不少甜點與咖啡迷的期待。

主打商品「Mou吐司」可說是鎮店之寶，使用日本麵粉製作，外層微帶韌性，內裡則是鬆軟綿密，單吃就能感受到純淨麥香。除了經典款外，還有每日限量的「Mou禮盒」，包含巧克力、水滴抹茶紅豆、肉桂捲、蟹肉奶油、柴魚高湯、布丁珍奶等多款創意口味，無論是自用或送禮都十分合適。另外，店內亦提供早午餐盤、伯爵茶菠蘿麵包、抹茶法式吐司等，讓客人從早餐到午茶時光都能享受。

甜點與飲品方面，必嚐的「鐵板法式吐司」在煎烤後外酥內潤，佐以奶油與糖霜香氣撲鼻，並特別搭配來自大崗山的在地蜂蜜，花果香與木質氣息交織，風味獨特。咖啡豆則以瓜地馬拉、哥倫比亞、坦尚尼亞混豆為基底，帶出濃厚巧克力與木質風味。喜歡特調的消費者，可選擇檸檬冷萃、蘋果冷萃或焦糖奶油美式，另有京都嵐山人氣抹茶紅豆冰沙，同步滿足甜點控的味蕾。

BREAD, ESPRESSO & 西門店

地址：台北市中正區寶慶路69號

開幕日期：2025年10月1日

