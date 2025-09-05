快訊

江祖平控三立高層兒「心臟病藥偷換鎮定劑」性侵 學妹再爆曾遭騷擾

「這不是我的阿嬤！」新竹市立殯儀館誤燒遺體 家屬崩潰怒毆業者

MLB／巨人重回季後賽競爭行列 美媒報導提鄧愷威好投是驚喜

又有東京人氣名店來台！「BREAD, ESPRESSO &」10/1抵台！開幕地點、必買麵包1次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／BREAD, ESPRESSO &提供
圖／BREAD, ESPRESSO &提供

又有東京人氣名店來台！日本表參道人氣麵包咖啡館「BREAD, ESPRESSO &」即將再度登台，首家分店選在台北西門町寶慶路，並宣布於10月1日正式開幕。以「讓日常多一點幸福」為核心精神，品牌希望把東京的生活氛圍與烘焙美味帶進台灣街頭，消息一出立刻引起不少甜點與咖啡迷的期待。

圖／BREAD, ESPRESSO &提供
圖／BREAD, ESPRESSO &提供

主打商品「Mou吐司」可說是鎮店之寶，使用日本麵粉製作，外層微帶韌性，內裡則是鬆軟綿密，單吃就能感受到純淨麥香。除了經典款外，還有每日限量的「Mou禮盒」，包含巧克力、水滴抹茶紅豆、肉桂捲、蟹肉奶油、柴魚高湯、布丁珍奶等多款創意口味，無論是自用或送禮都十分合適。另外，店內亦提供早午餐盤、伯爵茶菠蘿麵包、抹茶法式吐司等，讓客人從早餐到午茶時光都能享受。

圖／BREAD, ESPRESSO &提供
圖／BREAD, ESPRESSO &提供

甜點與飲品方面，必嚐的「鐵板法式吐司」在煎烤後外酥內潤，佐以奶油與糖霜香氣撲鼻，並特別搭配來自大崗山的在地蜂蜜，花果香與木質氣息交織，風味獨特。咖啡豆則以瓜地馬拉、哥倫比亞、坦尚尼亞混豆為基底，帶出濃厚巧克力與木質風味。喜歡特調的消費者，可選擇檸檬冷萃、蘋果冷萃或焦糖奶油美式，另有京都嵐山人氣抹茶紅豆冰沙，同步滿足甜點控的味蕾。

圖／BREAD, ESPRESSO &提供
圖／BREAD, ESPRESSO &提供

圖／BREAD, ESPRESSO &提供
圖／BREAD, ESPRESSO &提供

BREAD, ESPRESSO & 西門店

地址：台北市中正區寶慶路69號

開幕日期：2025年10月1日

圖／BREAD, ESPRESSO &提供
圖／BREAD, ESPRESSO &提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

吐司 咖啡 抹茶 甜點 巧克力

相關新聞

又有東京人氣名店來台！「BREAD, ESPRESSO &」10/1抵台！開幕地點、必買麵包1次看

又有東京人氣名店來台！日本表參道人氣麵包咖啡館「BREAD, ESPRESSO &」即將再度登台，首家分店選在台北西門町寶慶路，並宣布於10月1日正式開幕。以「讓日常多一點幸福」為核心精神，品牌希望把東京的生活氛圍與烘焙美味帶進台灣街頭，消息一出立刻引起不少甜點與咖啡迷的期待。

beard papa's「泡芙起司塔」巡迴啟動！1門市限定、只賣12天 無敵「酥脆派皮+奶油乳酪卡士達」限量必搶

泡芙爺爺「神級起司塔」再度開賣！beard papa's「泡芙起司塔」開賣掀熱潮，即將再次開啟限店巡迴，...

日本買不到！森永牛奶糖推出「台灣限定」新口味 加碼送機票

陪伴許多台灣人長大的日本百年品牌「森永牛奶糖」，今年9月為台灣粉絲獻上限定驚喜。攜手日本人氣插畫家TOMOKO SHIN...

屏東第一間「31冰淇淋」在這裡！在地人嗨爆 這「4家美食」確定進駐

屏東人嗨爆！美國加州發跡、韓國爆紅的冰淇淋專賣「31冰淇淋」頻展店，即將再度解鎖新城市，引發在地網友期待直呼「...

療癒奶茶季開跑！ Mister Donut推「線條小狗甜甜圈」馬爾濟斯、小金毛超萌　買5送1再享飲品半價

療癒奶茶季開跑！ Mister Donut推「線條小狗甜甜圈」馬爾濟斯、小金毛陪你　買5送1再享飲品半價

大杯美式只要20元！上班族必搶 美廉社「濃萃系列買2送3」 最省「咖啡優惠」一次收

上班族「續命咖啡」買2送3！比買一送一強，美廉社「三商咖啡日」限定登場，平均最低每杯僅20元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。